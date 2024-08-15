Риють, як кроти: Росія налякана українським наступом в Курській області та будує укріплення

Росіяни намагаються захистити головні автомобільні магістралі та важливі наземні лінії зв'язку

Український наступ в Курській області РФ став відчутним фактором впливу на російську оборону, безпеку та логістичні маршрути. Росіяни, перелякані перспективою потужної атаки ЗСУ, почали активно будувати на частково контрольованій Курщині різноманітні укріплення.

Про це сказано у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 14 серпня. Так, супутникові знімки за 12 серпня демонструють, що на південний захід від Льгова вздовж траси E38 Льгов-Рильськ-Глухів виникла нещодавно викопана система польових укріплень, в тому числі траншеї та протитанкові рови. Польові укріплення виникли також біля траси 38K-024 на південь від Льгова.

Аналітики вважають, що укріплення розташовані щонайменше за 17 кілометрів від точки, яка була заявлена, як найдальше просування ЗСУ в області. Це свідчить про те, що росіяни стурбовані можливим продовженням вдалого наступу ЗСУ та швидким просуванням українських військ далі вглиб Росії.

Росіяни намагаються захистити головні автомобільні магістралі та важливі наземні лінії зв'язку, щоб перешкодити українському наступу. В першу чергу це стосується маршрутів вздовж автотрас E38 і 38K.

"Повідомляється, що операції України в Курській області також впливають на матеріально-технічне забезпечення російської залізниці — Громада залізничників Білорусі заявила 13 серпня, що її внутрішні джерела повідомляють, що російська державна залізнична компанія "РЖД" повідомила білоруську державну залізничну компанію "БЗ" про припинення спрямування поїздів. з усіх вокзалів Білоруської залізниці на станції Орловсько-Курської гілки Московської залізниці з 12 серпня у зв’язку з "масштабним оперативним перекиданням військ у напрямку Курської області" та рухом вантажних поїздів військового тилового призначення", – додали аналітики.

Як повідомлялося раніше, за повідомленням президента України Володимира Зеленського, станом на 13 серпня під контролем ЗСУ перебували 74 населені пункти Курської області.

Тим часом у Києві йде обговорення необхідності створення військових комендатур на території області, а Мінреінтеграції вже запустило гарячу лінію для тих мирних жителів, підконтрольних українським силам територій, які хочуть евакуюватися у безпечне місце.