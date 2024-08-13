Вперше офіційно: Зеленський розповів, скільки населених пунктів Курської області контролює Україна

Україна вже готує наступні кроки

З 6 серпня у Курській області Росії триває операція Збройних сил України. Станом на 13 серпня під контролем України перебувають 74 населені пункти області.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що постійно перебуває на зв’язку з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

"Доповіді щодо фронту та нашої операції в Курській області. Попри складні, інтенсивні бої, просування наших сил на Курщині триває, обмінний фонд для нашої держави поповнюється", — зазначив президент.

Зеленський наголосив, що в 74 населених пунктах Курської області, які перебувають під контролем України, проводять перевірки та стабілізаційні заходи. За його словами, продовжується розробка гуманітарних рішень для цих територій.

"Я вдячний нашим воїнам за героїчну службу. Підготовка наших наступних кроків триває", — підкреслив президент.

Нагадаємо, за даними аналітиків DeepState, станом на 12 серпня ЗСУ вдалося зайняти орієнтовно 44 населених пункти Курської області. Статус ще 10 наразі невідомий.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський під час засідання Ставки 12 серпня розповів, скільки території Курської області РФ наразі контролюють ЗСУ. За його словами, це близько 1000 квадратних кілометрів.