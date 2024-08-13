В ООН відреагували на заяви Росії про "стрільбу ЗСУ по мирних" у Курській області

Звернулись до РФ з проханням

В Організації об'єднаних націй (ООН) вже відреагували на заяву Росії, що ЗСУ нібито в Курській області б'ють по цивільному населенню та здійснюють акт тероризму.

Як зазначають росЗМІ, управління верховного комісара ООН з прав людини попросило Москву надати доступ для перевірки даних про порушення прав людини в Курській області.

"Ми намагаємось зібрати інформацію про ситуацію у Курській області, але без доступу це дуже складно. Ми просимо у Росії доступ на її територію, щоб мати можливість отримати додаткову інформацію", — сказали у відомстві.

Нагадаємо, уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова стверджує, що військові ЗСУ нібито порушують права людини під час атаки на Курщину.

Вона назвала наступ України на території Курської області "варварським нападом", внаслідок якого "постраждали тисячі мирних жителів". Росія направила до ООН заяву, у якій "вимагає засудити тероризм".

"Направила звернення Верховному комісару ООН з прав людини з вимогою засудити тероризм з боку України та вжити заходів щодо недопущення грубого масового порушення прав людини", – заявила російська омбудсменка.

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