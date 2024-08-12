Дані суттєво відрізняються від російських: скільки населених пунктів Курської області контролюють ЗСУ (карта)

Статус деяких російських сіл наразі невідомий

У Курській області Росії триває операція Збройних сил України. Українським військовим вдалося зайняти декілька десятків населених пунктів області.

За даними аналітиків DeepState, станом на 12 серпня ЗСУ вдалося зайняти орієнтовно 44 населених пункти. Статус ще 10 наразі невідомий.

Водночас у DeepState наголосили, що ця оцінка є вкрай консервативною. Аналітики зазначають, що зараз майже ніхто не знає реальної кількості населених пунктів, контрольованих українськими силами.

"Є села, біля яких була світлина наших бійців, але контроль був не наш. Тому оцінка й консервативна", — підкреслили в DeepState.

Варто зазначити, що тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Курської області РФ Олексій Смирнов під час наради російським диктором Володимиром Путіним заявив, що під контролем ЗСУ наразі перебувають 28 населених пунктів регіону. За його словами, глибина проникнення українських військ на територію Курської області становить 12 кілометрів, а ширина по фронту — 40 кілометрів.

Своєю чергою російське видання "Агентство", яке позиціює себе як опозиційне, опублікувало мапу, на якій позначено населені пункти, що нібито контролюються ЗСУ, або там відбувалися бойові дії. Вони посилаються на дані Міноборони РФ.

Нагадаємо, прорив російського кордону стався 6 серпня після чого росіяни повідомили, що їм довелося значно відступити у бік Курська та міста Курчатов, де знаходиться атомна електростанція. Відповідно до заяв неназваних українських чиновників для західних ЗМІ, мета атаки зводиться до розтягування сил противника, а до операції залучено "тисячі" військовослужбовців.