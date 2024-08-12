Путіну не сподобалося: голова Курської області проговорився про успіхи ЗСУ у прямому ефірі

Путін не готовий був до таких одкровень

У Курській області РФ, де продовжуються бойові дії, Росія втратила контроль над десятками своїх населених пунктів. На їхній території залишилися тисячі мирних жителів.

Про це проговорився глава Курської області Олексій Смірнов під час наради із президентом РФ Володимиром Путіним. Так, повідомляючи про ситуацію в регіоні, чиновник заявив, що глибина проникнення ЗСУ на території Курської області нібито становить уже 12 кілометрів, а ширина — 40 кілометрів (тобто близько 400 кв.км.). Це, до речі, набагато менше, ніж опосередковано визнає російське МО, повідомляючи про бої у селі Каучук (27 кілометрів від кордону). Ймовірно, дані губернатора суттєво занижені. Однак поки що достовірної інформації з цього приводу немає.

Проте озвучення у прямому ефірі такої чутливої інформації Путіну, вочевидь, сильно не сподобалося, і він різко переклав доповідь чиновника в інше русло. При цьому, голова області і там розповів про деякі цікаві дані.

За його словами, під контролем ЗСУ нібито перебуває 28 населених пунктів, де проживає близько 2 тис. осіб, про долю яких нічого не відомо. Тут також, мабуть, інформація ще й занижена. За даними DeepState, зараз ЗСУ можуть утримувати 44 населені пункти, а доля ще десяти — невідома.

Смірнов також повідомив, що в результаті бойових дій у Курській області загинуло 12 мирних жителів, 121 поранено.

Як зазначає журналіст Петро Шуклінов, ймовірно, така інформація не була погоджена із ФСБ, але було вже пізно.

"Офіційна комунікація росіян: "Ворог біжить, бій на кордоні". А тут раптове визнання втрати десятків населених пунктів", — нагадує він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Путін розповів, де ще чекає на прорив ЗСУ.