Путину не понравилось: глава Курской области проговорился об успехах ВСУ в прямом эфире

Путин не готовы был к таким откровениям

В Курской области РФ, где продолжаются боевые действия, Россия утратила контроль над десятками своих населенных пунктов. На их территории остались тысячи мирных жителей.

Об этом проговорился глава Курской области Алексей Смирнов во время совещания с президентом РФ Владимиром Путиным. Так, докладывая о ситуации в регионе, чиновник заявил, что глубина проникновения ВСУ на территории Курской области якобы составляет уже 12 километров, а ширина — 40 километров (т.е. около 400 кв.км.). Это, к слову, намного меньше, чем косвенно признает российское МО, сообщая о боях в селе Каучук (27 километров от границы). Вероятно, данные губернатора существенно занижены. Однако пока достоверной информации по этому поводу нет.

Тем не менее озвучивание в прямом эфире столь чувствительной информации Путину, очевидно сильно не понравилось, и он резко перевел доклад чиновника в другое русло. При этом, глава область и там рассказал о некоторых интересных данных.

По его словам, под контролем ВСУ якобы находится 28 населенных пунктов, где проживает порядка 2 тыс. человек, о судьбе которых ничего не известно. Тут также, вероятно, информация еще и занижена. По данным DeepState, сейчас ВСУ могут удерживать 44 населенные пункта, а судьба еще десяти — неизвестна.

Смирнов также сообщил, что в результате боевых действий в Курской области погибло 12 мирных жителей, 121 человек ранен.

Как отмечает журналист Петр Шуклинов, вероятно, такая информация не была согласована с ФСБ, но было уже поздно.

"Официальная коммуникация россиян: "Враг бежит, бой на границе". А тут внезапно признание утраты десятков населенных пунктов", — напоминает он.

Напомним, ранее мы писали о том, что Путин рассказал, где еще ждет прорыва ВСУ.