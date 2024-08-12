"У нас не люблять правду": в Держдумі РФ вже знайшли винних у прориві ЗСУ у Курській області

Російський депутат вважає, що в РФ знали про підготовку прориву

Російські військові не були готові до атаки Збройних сил України на Курську область. Вони не змогли заздалегідь побудувати оборону.

Про це в Telegram написав депутат Держдуми РФ генерал-лейтенант Андрій Гурулєв. За його словами, він бачив, як обладнуються мінні поля у Курській області, "але вони без вогневого прикриття не дають ефекту".

"Хто це планував? Хто про це думав? Це серйозно. На сьогоднішній день неможливо планувати такі серйозні операції без нашого відома. Я не вірю, що не знали про зосередження ворожих військ", — зазначив депутат.

Він розповів, що склад російського угруповання прикриття кордону не мав своїх засобів розвідки. Вони, за словами Гурулєва, в останню чергу забезпечувалися всім необхідним.

"У нас ніхто не любить правди в доповідях. У нас усі хочуть чути, що все добре. Треба просто взяти і подивитися всі директиви, бойові розпорядження та повідомлення, які були. Я сильно підозрюю, що немає нічого, як це було ще 10 років тому, на жаль, ніхто не хоче ставити свій підпис, брати персональну відповідальність. Це не лише на війні", — написав він.

Нагадаємо, що прорив російського кордону стався 6 серпня, після чого росіяни повідомили, що їм довелося значно відступити у бік Курська та міста Курчатов, де знаходиться атомна електростанція. Згідно з заявами неназваних українських чиновників для західних ЗМІ, мета атаки зводиться до розтягування сил противника, а до операції залучено "тисячі" військовослужбовців.