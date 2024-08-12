"У нас не любят правду": в Госдуме РФ уже нашли виновных в прорыве ВСУ в Курской области

Российский депутат считает, что в РФ знали о подготовке прорыва

Российские военные не были готовы к атаке Вооруженных сил Украины на Курскую область. Они не смогли заранее выстроить оборону.

Об этом в Telegram написал депутат Госдумы РФ генерал-лейтенант Андрей Гурулев. По его словам, он видел, как оборудуются минные поля в Курской области, "но они без огневого прикрытия не дают эффекта".

"Кто это планировал? Кто об этом думал? Это серьёзно. На сегодняшний день невозможно планировать столь серьёзные операции без нашего ведома. Я не верю, что не знали о сосредоточении вражеских войск", — отметил депутат.

Он рассказал, что состав российской группировки прикрытия границы не имел своих средств разведки. Они, по словам Гурулева, в последнюю очередь обеспечивались всем необходимым.

"У нас никто не любит правды в докладах. У нас все хотят слышать, что все хорошо. Надо просто взять и посмотреть все директивы, боевые распоряжения и донесения, которые были. Я сильно подозреваю, что нет ничего, как это было ещё 10 лет назад, к сожалению, никто не хочет ставить свою подпись, брать персональную ответственность. Это не только на войне, это и на гражданке", — написал он.

Напомним, что прорыв российской границы произошел 6 августа, после чего россияне сообщили, что им пришлось значительно отступить в сторону Курска и города Курчатов, где находится атомная электростанция. Согласно заявлениям неназванных украинских чиновников для западных СМИ, цель атаки сводится к растягиванию сил противника, а к операции привлечены "тысячи" военнослужащих.