Не только Курск? Власти еще одного региона РФ срочно эвакуируют население, что говорят (карта)

Возле Красной Яруги уже собралось большое количество автомобилей

В Белгородской области РФ, которая соседствует с Курской областью, где продолжаются боевые действия, "перемещают" население. Рядом с ней якобы заметили активность ВСУ.

Об этом сообщил глава области Вячеслав Гладков. По его словам, утро для его региона выдалось "тревожным". Якобы возле на границе Краснояружского района "зафиксирована активность врага".

"Чтобы обезопасить жизнь и здоровье нашего населения, мы начинаем перемещение людей, которые живут в Краснояружском районе, в более безопасные места", — заявил Гладков.

Сообщение об эвакуации также распространило и местное МЧС.

"Всем срочно покинуть свои дома. Места для эвакуации определены", — говорится в сообщении.

По данным Гладкова, возле Красной Яруги уже собралось большое количество автомобилей местных жителей, которые будут выезжать. Их направляют в пункты временного размещения.

Стоит отметить, что Краснояружский район Белгородской области граничит с Беловским районом Курской области, где вчера заявили о якобы заходе ДРГ.

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