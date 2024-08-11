Взяли в плен 29 россиян: в сеть попало новое видео начала боев в Курской области

Десятки россиян попали в плен в ходе этой атаки

На шестые сутки после начала боев в Курской области в сети начало появляться все больше видео с украинской стороны. В частности украинские ресурсы распространили запись одной из первых атак.

Видео обнародовал аналитический ресурс DeepState в своем telegram-канале. Как утверждается, на видео видны бойцы одной из бригад, которые привлечены к выполнению боевых заданий в этом регионе.

Также отмечается, что во время этой части операции в плен попали 29 российских солдат. Аналитики обещают более подробно рассказать об успехах бригады позже.

Напомним, что прорыв российской границы произошел 6 августа после чего россияне сообщили, что им пришлось значительно отступить. Согласно заявлениям неназванных украинских чиновников для западных СМИ, цель атаки сводится к растягиванию сил противника, а к операции привлечены "тысячи" военнослужащих.

По состоянию на 11 августа площадь территорий Курской области, на которых идут бои, составила 650 квадратных километров по заявлениям российских источников. Украина официально информацию о боевых действиях не комментирует, однако намекает на то, что война постепенно возвращается на территорию России.