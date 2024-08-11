"Очень напряженно": в РФ подтвердили заход ВСУ с нового направления, а военкоры трубят о захвате сел (карта)

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Украинские войска, вероятно, зашли еще в один из районов Курской области. Также Вооруженным силам Украины якобы удалось заблокировать российский гарнизон в Судже.

Так, глава Беловского района Курской области Николай Волобуев заявил, что 10 августа на территорию региона зашли "диверсионно-разведывательные группы". По его словам, это вызвало "много суматохи и паники".

"В настояще время ситуация стабильная, но очень напряженная. Сегодня нам непонятны некоторые моменты на приграничных территориях", — заявил он.

Стоит отметить, что пока непонятно, закрепились ли "ДРГ" на этой территории, а также то, стояла ли вообще перед ними такая цель.

В свою очередь пропутинский блогер Юрий Подоляка, приговоренный в Украине заочно к 15 годам лишения свободы за госизмену сообщил, что украинские войска якобы решили развернуть свои силы южнее, и ударить в обход Суджи. По его словами, ВСУ провели удачную атаку в результате которой был установлен контроль над н.п. Махновка и Плехово и взяли под огневой контроль последнюю дорогу в Суджу со стороны Белгородской области. Он подчеркнул, что таким образом российский гарнизон Суджы теперь "очутился в плотной блокаде".

"Далее, пытаясь развить свой успех, он завел в прорыв несколько своих ДРГ, которые в уже привычной манере начали наводить "шорох" у нас в тылу. А под покровом ночи ВСУ попытались прорваться в районе Кучеров. Были ли здесь продвижения и насколько достоверно, пока неясно. Но точно не глубокие. Тем не менее опасность здесь пока не ликвидирована и очевидно, что сегодня армия Зеленского попытается развить здесь свой успех", — написал Подоляка.

Напомним, что ВСУ прорвали российскую границу 6 августа, после чего значительно продвинулись в сторону Курска и города Курчатов, где находится атомная электростанция. Иностранные СМИ утверждают, что российская разведка знала о подготовке прорыва за две недели до начала, но Путину об этом не сообщали.