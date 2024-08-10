"Возвращение справедливости": Зеленский впервые намекнул на бои в Курской области

Украина оказывает давление на агрессора

Президент Украины Владимир Зеленский впервые намекнул на то, что сейчас происходит на Курском направлении. Он поблагодарил военных, которые "выдавливают войну на территорию агрессора".

Об этом он рассказал во время своего традиционного вечернего видеообращения по итогу 10 августа. По его словам, он несколько раз за день поговорил с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

"Сегодня несколько раз уже докладывал главком Сырский – о фронте и наших действиях и вытеснении войны на территорию агрессора. Благодарю каждое наше подразделение Сил обороны, которые это обеспечивает. Украина доказывает, что действительно умеет возвращать справедливость и гарантирует именно такое давление, которое нужно – давление на агрессора", — рассказал Зеленский.

Хотя президент не стал вдаваться в детали, однако это первое его заявление, которое хотя бы содержит намек на происходящее на российской стороне границы. Впрочем, заметно то, что он не стал прямо подтверждать или опровергать присутствие ВСУ в Курской области.

Напомним, что прорыв российской границы произошел 6 августа после чего россияне сообщили, что им пришлось значительно отступить в сторону Курска и города Курчатов, где находится атомная электростанция. Иностранные СМИ утверждают, что российская разведка знала о подготовке прорыва за две недели до его начала, но Путину об этом не докладывали.