Развязанная Россией кровавая война вернулась домой, — СМИ на Западе о боях в Курской области

Западные медиа анализируют главные целые битвы за Курскую область

С 6 августа идет неожиданное наступление украинских сил на Курскую область России. Бойцам удается продвигаться все дальше вглубь российской территории, и, несмотря на демонстрацию контроля над ситуацией, Кремль проваливается в попытках пресечь операцию. На Западе, похоже, одобряют такой стратегический ход Киева.

"Телеграф" проанализировал, что иностранные медиа пишут об украинской операции в Курской области.

Карьера Сырского на кону

Журнал The Economist сообщает, что Украина привлекла подразделения по меньшей мере из четырех элитных бригад и накопила значительные средства ПВО для операции. При этом атака на Курскую область "окружена облаком тайны".

"Западные правительства были застигнуты врасплох. Источник в находящемся у границы украинском Генштабе признался, что не знает полной картины. "Нам сказали паковать чемоданы 4 августа", — говорит он. Командиры не сказали, куда мы направляемся, и мы все еще видим только часть». Шок, неожиданность и тишина напоминают ситуацию, которой достигла Украина перед очередным молниеносным наступлением, на Харьковскую область, в конце 2022 года".

Издание напоминает, что предыдущие рейды через границу в основном проводились под руководством украинской военной разведки, а эта операция "теснее связана" с новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины Александром Сырским, "которого так критиковали". И регулярные армейские части впервые вовлечены в рейды.

"С такими высокими ставками карьера генерала Сырского вполне может зависеть от этого. Сообщения из прифронтовых украинских больниц свидетельствуют о том, что количество потерь уже растет. Люди все еще могут сомневаться, было ли разумно выделять столько войск для вторжения, пока ситуация на критических линиях фронта шаткая. Ответ будет зависеть от успеха операции», — отмечается в материале.

Источник The Economist в Генштабе сравнивает это с игрой в шахматы. Дальнейшие шаги Украины будут определяться ответом России: "Или они реагируют и перебрасывают сюда больше сил или не реагируют, и мы можем двигаться дальше".

Также непосредственно в центре внимания – газоперегрузочная станция "Суджа", единственная точка входа российского газа в Европу.

"Но непонятно, что контроль над этой станцией может принести Украине. Как Украина, так и Россия заинтересованы в его бесперебойной работе, учитывая плату за транспортировку, уплаченную Украине, и финансовые трудности борющегося под бременем санкций российского "Газпрома"".

Также источник в военных кругах отвергает домыслы относительно якобы стремления Украины захватить Курскую атомную электростанцию. Более выполнимой целью может быть создание неудобной "буферной зоны" на границе.

"Зеленый свет" от Запада

По данным издания Politico, нет никаких признаков того, что западные союзники оказывают давление на Киев из-за событий в Курской области.

"Включая Германию, союзника, который часто не хотел рисковать провоцировать российского лидера Владимира Путина, особенно когда речь идет о предоставлении украинцам оружия, которое они могли бы использовать, чтобы атаковать Россию", — говорится в материале.

В комментарии МИД Германии разъяснил: Украина имеет право на самооборону, и это "не ограничивается ее собственной территорией".

Более того: многие политики консервативной оппозиции Германии решительно поддерживают украинское наступление — и использование немецкого оружия по территории РФ. Родерих Кизеветтер, влиятельный депутат Бундестага от Христианских демократов, сказал, что для Киева вполне законно наносить удары по "опорным пунктам" в России оружием, предоставленным Германией.

"Вопрос о том, задействовано ли западное оружие, не возникает, потому что после его доставки это — украинское оружие", — сказал Кизеветтер.

В то же время, канцлер Германии Олаф Шольц пока не прерывает свой летний отпуск, чтобы сделать заявление по поводу украинского наступления: "Канцлер почти всегда шел в ногу со США, когда речь заходила о помощи Украине во всем, от боевых танков до систем противовоздушной обороны".

Издание напоминает, что и Берлин, и Вашингтон изменили политику по ударам по российской территории в мае в ответ на российское наступление на Харьков. Одобрение Вашингтона тогда было очень тщательно сформулировано и ограничивалось районами вблизи Харьковщины.

"Это не тот район, где украинские войска пересекли границу на этой неделе — в некоторых местах они проникли примерно на 50 километров в глубь России. Но США не очень переживают из-за наступления", — отмечается в материале.

Изменить условия переговоров

Журнал Foreign Policy публикует материал под названием "Вторжение Украины в Россию может скорее завершить войну".

"Операция демонстрирует способность Украины достигать эффекта неожиданности и использовать внезапные прорывы — того, в чем Россия постоянно испытывала неудачи с начала своего вторжения. Это также первый случай, когда Россия испытала вторжение иностранных войск после Второй мировой войны, показывая россиянам четко, что кровавая война, которую они развязали против своего соседа, вернулась домой", — говорится в аналитической статье.

Издание напоминает, как ранее в Вашингтоне, Берлине и среди средств массовой информации шли дискуссии относительно предусмотренных "красных линий" Кремля, которые должны были начать Третью мировую войну и ядерный Армагеддон, причем одной из "линий" был перенос войны на территорию России посредством западной оружия. Последнее сейчас произошло.

"Одно из широко распространенных предположений состоит в том, что это может привести к скорейшему завершению войны. Операция дает понять президенту России Владимиру Путину, что Украина сохраняет значительный потенциал, чтобы причинить боль России. И если украинские войска смогут удержать и сохранить контроль над российской территорией — на которой они, похоже, окапываются, завозя больше техники и строя новые оборонительные линии — это может усилить влияние Украины на любые потенциальные переговоры о прекращении войны.

Уже сейчас молниеносный набег Украины на Россию подрывает распространенное мнение о том, что Путин держит все карты, чтобы диктовать условия прекращения огня.

Киев будто бы сигнализирует, что рычаг влияния на переговоры является одной из целей наступления", — отмечается в материале.

До этого Украине не только не хватало рычагов влияния на переговоры, но и Россия также успешно продвигала среди аудитории по всему миру свой подход "земля в обмен на мир" для прекращения этого этапа войны.

"Киев, возможно… пытается изменить нарратив переговоров — от соглашения "земля за мир" до соглашения "земля за землю". Это ставит Путина в тупик: потеря контроля над частями собственно России является огромным неудобством для Кремля".

Провал Путина и его разведки

The Washington Post пишет о том, что операция украинских войск на Курщине стала "наибольшим вызовом для президента Владимира Путина со времен восстания наемников "Вагнера" 2023 года".

"Пока российские военные пытаются подавить неожиданную атаку, которая продолжается уже четвертый день, возникли вопросы относительно провалов в разведке и стратегии, которые позволили украинским войскам пересечь границу и захватить, по оценкам некоторых российских аналитиков, около 100 квадратных миль территории в Курской области — это самая большая контратака на российскую землю с момента вторжения Путина в Украину", — говорится в статье.

Атака, по мнению журналистов, застала российскую оборону малоукомплектованной и, казалось, неосознанной.

На условиях анонимности один российский бизнесмен сказал WP, что "это очень большой удар по репутации российских властей, военных и Путина".

"За два с половиной года ущерб территории России был минимальным, кроме оккупированных территорий [в Украине]. Это были только дроны, — добавил он. — Сейчас неизвестно, сколько жертв. Были определенные разрушения, и понятно, что они не в состоянии это быстро остановить".

Издание отмечает, что некоторые российские аналитики опасаются, что возвращение территории, захваченной украинскими войсками может занять много времени, если Москва не отреагирует.

"Украинским бригадам предстояло окопаться на укрепленных позициях, что потенциально дало бы Киеву мощную разменную монету в случае предстоящего прекращения огня или мирных переговоров", — подчеркивается в статье.

Например, связанный с Кремлем политолог Сергей Марков заявил: если украинцы будут действовать с такой же скоростью, как Россия на определенных участках, "может понадобиться год, чтобы вернуть Курскую область".

"Это провал всей системы разведки, и поскольку Путин ответственен за это, то понятно, что это удар по Путину", — сказал российский политолог.

Точно больше, чем пробная атака

Британская газета The Telegraph, ссылаясь на западных аналитиков, пишет : атака на Курщину может оказаться успешной, если заставит россиян переместить войска с линии фронта на востоке Украины, где они добились значительных успехов.

Конрад Музыка, военный аналитик Rochan Consulting, сказал: "Похоже, украинцы хотят захватить как можно больше российской территории, вероятно, окопаться, и заставить россиян воевать за нее. Также можно ожидать, что часть сил будет перенаправлена ​​из других районов, например Харьковской и Донецкой области.

В этом контексте Киев мог проводить операцию "обратный Харьков" [российская атака в мае], чтобы заставить россиян развести свои силы и ослабить давление в других местах".

Британская служба BBC обращает внимание на то, что в Курской области объявлено "федеральное чрезвычайное положение" — шаг, подчеркивающий, насколько серьезна нынешняя ситуация.

"Несмотря на развертывание резервных войск и приказ об эвакуации, Россия не смогла замедлить темп этого украинского продвижения".

Это больше, чем пробные атаки, которые мы видели в прошлом. Это совершенная атака, шокировавшая российскую армию и Кремль. Последние 18 месяцев именно Москва диктовала динамику этой войны.

Теперь ей приходится сдерживать эту атаку, а также критику внутри страны за то, что она не предотвратила ее.

Несмотря на длительное беспокойство Запада по поводу эскалации, союзники Украины соглашаются, что эта операция относится к ее праву на самооборону", — пишет издание.

Редакция Bloomberg акцентирует, что на очередном заседании российского Совбеза в пятницу Путин "выглядел мрачным, хотя и не прокомментировал кризис, который перерастает в самый серьезный военный вызов для Кремля с момента прошлогоднего кратковременного мятежа лидера наемников "Вагнера" Евгения Пригожина".

Больше о том, что происходит сейчас в Курской области, можно узнать на "Телеграфе" в специальном разделе, посвященном боевым действиям в регионе.