Уничтожение колонны РФ в Курской области: аналитики ISW оценили потери россиян

В колонне было 14 крытых грузовиков "Урал" и КамАЗ, перевозивших личный состав

Вооруженные силы Украины в ночь с 8 на 9 августа разгромили колонну российских военных возле поселка Октябрьское в Курской области. Было уничтожено большинство грузовиков в колонне, а часть личного состава погибла или получила ранения.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW) в отчете за 9 августа. Отмечается, что колонна была разгромлена к востоку от населенного пункта Рыльск у трассы 38К-017, по которой россияне пытались перебросить подкрепление.

В колонне было 14 крытых грузовиков "Урал" и КамАЗ, перевозивших личный состав, предназначенный для усиления российских войск на Курщине. В результате атаки некоторое количество россиян погибло, другие получили ранения. От 7 до 10 грузовых автомобилей были уничтожены и повреждены ударом.

"Российские источники предположили, что колонна могла перевозить личный состав 44-го армейского корпуса Северной группировки российских войск (Ленинградский военный округ) или бригады "Пятнашка", – отмечают аналитики.

Точная цифра российских потерь неизвестна – это может быть не меньше роты, если верить российским источникам. Российские "военкоры" считают, что Украина накрыла колонну ударами ракет HIMARS. Однако точно подтвердить это сейчас невозможно.

Ранее "Телеграф" писал, что россияне после первых дней шока и паники, похоже, более или менее пришли в себя, поэтому пытаются усилить в Курской области РФ свою группировку. Но ситуация для них сейчас такова, что подкрепления туда перебрасывают не только с тыла, но и с фронта в Украине.

Напомним, что ВСУ прорвали российскую границу 6 августа и с тех пор уверенно двигаются в сторону Курска и города Курчатов, где находится атомная электростанция. Президент Владимир Путин лишь на следующий день созвал Совбез РФ, где не сказал ничего внятного по поводу событий на границе, а лишь назвал это "провокацией Киева". Также он поручил выплатить по 10 тысяч рублей семьям, бежавшим из опасного региона.

Иностранные СМИ утверждают, что разведка знала о подготовке прорыва через две недели, но Путину об этом не докладывали. В Кремле отказались от комментариев по этому поводу.

Успешная операция Вооруженных сил Украины в Курской области показала Путина и его военных как немощных и неэффективных. Наступление ВСУ стало самым серьезным вызовом для Путина с момента бунта Евгения Пригожина в прошлом году.