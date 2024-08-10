Опять Украина виновата: россияне ввели "особый режим" на территории трех регионов

В трех регионах РФ решили ввести режим так называемой "контртеррористической операции"

На территории временно контролируемых Россией Курской, Брянской и Белгородской областей вечером 9 августа объявили так называемый режим контртеррористической операции. Решение принял так называемый "Национальный антитеррористический комитет" России из-за якобы существования "угроз" со стороны Украины.

Об этом "НАК" сообщил вечером 9 августа. Отмечается, что режим КТО распространяется только на временно российские Брянщину, Курщину и Белгородщину, он начинает действовать с 23 часов 9 августа и до особого распоряжения.

"По решению Национального антитеррористического комитета в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области введен режим КТО", – прокомментировал решение НАК и.о. губернатора Курщины Алексей Смирнов.

Также в российском "комитете" заявили о "беспрецедентной попытке Украины дестабилизировать обстановку в ряде регионов России" и пообещали ввести "дополнительные меры". Какие именно это будут мероприятия – неизвестно, но можно догадаться, зная, что "контртеррористическая операция" обычно руководит ФСБ РФ.

Что такое российский "режим КТО"?

Так называемый режим контртеррористической операции – это особый правовой режим в России. Официально его внедряют в месте проведения контртеррористической операции по прекращению или раскрытию теракта. Но неофициально Кремль маскирует этим репрессивные меры против "террористов", обычно на Кавказе. Считается, что "режим КТО" действует до его отмены, на это время управление переходит в руки ФСБ РФ, имеющей право привлекать к выполнению задач военных, нацгвардию, полицию, спасателей и сотрудников других ведомств РФ.

Какие ограничения могут быть введены в зоне режима КТО:

проверка документов, осмотр на въезде и выезде из зоны действия режима;

беспрепятственное проникновение сотрудников КТО в любое помещение;

контроль обмена информацией и отключение связи;

удаление людей и транспорта или временное выселение, ограничение дорожного движения;

использование транспортных средств организаций и граждан для госпитализации пострадавших или преследования преступников;

усиление охраны общественного порядка, критической инфраструктуры и других важных объектов; остановка опасных производств;

ограничение продаж оружия, опасных веществ, наркотиков, лекарств и алкоголя;

приостановка частной охранной деятельности;

карантин.

Напомним, что ВСУ прорвали российскую границу 6 августа и с тех пор уверенно двигаются в сторону Курска и города Курчатов, где находится атомная электростанция. Президент Владимир Путин лишь на следующий день созвал Совбез РФ, где не сказал ничего внятного по поводу событий на границе, а лишь назвал это "провокацией Киева". Также он поручил выплатить по 10 тысяч рублей семьям, бежавшим из опасного региона.

Иностранные СМИ утверждают, что разведка знала о подготовке прорыва через две недели, но Путину об этом не докладывали. В Кремле отказались от комментариев по этому поводу.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в сеть слили видео с передвижением российской военной техники в Курске. Пропагандисты в панике, ведь подобные видео ВСУ могут использоваться для ударов по вражеским колоннам.