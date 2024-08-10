Знову Україна винна: росіяни впровадили "особливий режим" на території трьох регіонів

В трьох регіонах РФ вирішили впровадити режим так званої "контртерористичної операції"

На території тимчасово контрольованих Росією Курської, Брянської та Бєлгородської областей ввечері 9 серпня оголосили так званий "режим контртерористичної операції". Рішення прийняв так званий "Національний антитерористичний комітет" Росії через нібито існування "загроз" з боку України.

Про це "НАК" повідомив ввечері 9 серпня. Зазначається, що "режим КТО" поширюється тільки на тимчасово російські Брянщину, Курщину та Бєлгородщину, він починає діяти з 23 години 9 серпня і до особливого розпорядження.

"За рішенням Національного антитерористичного комітету у зв'язку з підвищенням рівня диверсійно-терористичних загроз з боку України в Курській області запроваджено режим КТО", – прокоментував рішення "НАК" в.о. губернатора Курщини Олексій Смирнов.

Також в російському "комітеті" заявили про "безпрецедентну спробу України дестабілізувати обстановку у низці регіонів Росії" та пообіцяли впровадити "додаткові заходи". Які саме це будуть заходи – невідомо, але можна здогадатися, знаючи, що "контртерористичною операцією" зазвичай керує ФСБ РФ.

Що таке російський "режим КТО"?

Так званий "режим контртерористичної операції" – це особливий правовий режим в Росії. Офіційно його впроваджують в місці проведення контртерористичної операції для припинення або розкриття теракту. Але неофіційно Кремль насправді маскує цим репресивні заходи проти "терористів", зазвичай на Кавказі. Вважається, що "режим КТО" діє до його відміни, на цей час керування переходить до рук ФСБ РФ, яка має право залучати до виконання завдань військових, нацгвардію, поліцію, рятувальників та співробітників інших відомств РФ.

Які обмеження можуть бути запроваджені в зоні "режиму КТО":

перевірка документів, огляд на в'їзді та виїзді із зони дії режиму;

безперешкодне проникнення співробітників КТО у будь-які приміщення;

контроль обміну інформацією та відключення зв'язку;

видалення людей та транспорту або тимчасове виселення, обмеження дорожнього руху;

використання транспортних засобів організацій та громадян для госпіталізації постраждалих або переслідування злочинців;

посилення охорони громадського порядку, критичної інфраструктури та інших важливих об'єктів, зупинення небезпечних виробництв;

обмеження продажу зброї, небезпечних речовин, наркотиків, ліків та алкоголю;

призупинення приватної охоронної діяльності;

карантин.

Нагадаємо, що ЗСУ прорвали російський кордон 6 серпня і з того часу впевнено рухаються у бік Курська та міста Курчатов, де знаходиться атомна електростанція. Президент Володимир Путін лише наступного дня скликав Радбез РФ, де не сказав нічого виразного щодо подій на кордоні, а лише назвав це "провокацією Києва". Також він доручив виплатити по 10 тисяч рублів сім’ям, які втекли із небезпечного регіону.

Іноземні ЗМІ стверджують, що розвідка знала про підготовку прориву за два тижні, але Путіну про це не доповідали. У Кремлі відмовилися від коментарів щодо цього.

Також "Телеграф" розповідав про те, що в мережу злили відео з пересуванням російської військової техніки у Курську. Пропагандисти в паніці, адже подібні відео ЗСУ можуть використовувати для ударів по ворожих колонах.