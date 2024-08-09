Поки ЗСУ просуваються в Курській області, у одіозного політика істерика

Заступник Голови Ради Безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв відреагував на те, що Німеччина дозволила Україні використовувати німецьке озброєння в Курській області. Він у звичній манері почав загрожувати німцям.

Свою посаду Медведєв опублікував у Twitter сьогодні, 9 серпня.

Дмитра Медведєва розгнівала стаття німецької газети Bild про те, що німецькі танки знову їздять російською землею. Він пригрозив, що незабаром російські танки знову опиняться у Берліні.

"Німецька газета Bild опублікувала реваншистську статтю, де з гордістю повідомляє про повернення німецьких танків на російську землю. У відповідь ми зробимо все, щоб нові російські танки привезли на Platz d. Republik (Площа Республіки — ред.)", — написав скандальний політик.

Площа Республіки розташована в Тіргартені (округ Мітте) і знаходиться прямо перед будівлею Рейхстагу. У ході останніх боїв Другої світової війни Рейхстаг та прилегла до нього площа були сильно зруйновані радянськими та союзними військами.

Щодо статті німецького видання Bild, то в ній йдеться про бої в Курській області. Стверджується, що щонайменше три німецькі БМП "Мардер" використовувалися у раптовому наступі України на Росію.

Нагадаємо, що голова комітету Бундестагу з питань оборони Маркус Фабер заявив, що Німеччина не вбачає проблем у використанні своєї техніки для боїв у Росії. З моменту передачі танків, БМП та іншої техніки — це власність Києва і лише українська влада вирішує, як їх застосовувати.

Також "Телеграф" розповідав про те, що ЗСУ за 20 км від Курської АЕС. У мережі також з’явились відео, що підтверджують захоплення низки населених пунктів на шляху до міста Курчатів.