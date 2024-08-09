Українські військові вже за 20 кілометрів від Курської АЕС: фото та відео

Від кордону України бійці просунулись майже на 47 км вглиб РФ

В Курській області продовжуються бої, українські бійці все ближче підходять до атомної електростанції (АЕС) в Курчатово. За 9 серпня військові захопили низку населених пунктів, зокрема, і село Любимівка.

Від якого до АЕС менше ніж 20 км. Факт успішного захоплення Любимівки підтверджує відео, що публікують у мережі.

На кадрах видно, як військові "українізують" знак при в'їзді в село. Вони клеять на нього жовто-блакитний скотч та виправляють напис з "Любимовка" на "Любимівка".

"Кажуть, обстановка в Курській області визнана надзвичайною ситуацією? Проводимо українізацію населених пунктів, та напевно будемо проводити референдум, місцеві будуть тільки раді", — саме так підписали відео у мережі.

На мапі видно, що точна відстань від населеного пункту до Курської АЕС -18,8 км. Водночас від кордону України бійці просунулись майже на 47 км вглиб Курської області.

Нагадаємо, російські "військори" стверджують, що в Курській області "ситуація залишається напруженою", продовжуються бої, під частковим або повним контролем ЗСУ може перебувати 11 населених пунктів Суджанського району.

У DeepState розповіли про перший день наступу в Курській області. Зазначається, що ЗСУ за підсумками першого дня бойових дій в РФ, 6 серпня, взяли під контроль населені пункти Свердліково, Дар'їно та Олешню. У Свердліково був бій, а от Олешню вдалося зайняти майже без бою. Відповідні зміни на карті проєкт вже відобразив.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Україна вимагає від США дозволу на використання ATACMS великої дальності для знищення російських аеродромів.