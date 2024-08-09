Битва за Курську область: Україна вимагає від США дозволу на використання ATACMS

Україна захопила понад 100 квадратних кілометрів російської території

На тлі швидкого наступу в Курській області РФ українські офіційні особи вже в котрий раз вимагають США дозволити Збройним силам України використовувати ракети ATACMS великої дальності для знищення російських аеродромів. Зараз тільки авіація може загальмувати наступ ЗСУ, а удари по аеродромам, вважає Україна, дозволять утримати частину Курської області.

Про це пише видання The Washington Post. Радник Зеленського на умовах анонімності сказав, що утримання території РФ дозволить створити важелі впливу на Кремль під час переговорів.

За словами радника, Україна захопила понад 100 квадратних кілометрів російської території. У операції взяла участь чимала кількість українських солдатів. Українські військові просунулися повз великі міста, захопили сотні полонених російських солдатів та контролюють важливий об'єкт – газовимірювальну станцію "Газпрома".

Український наступ, зазначає видання, виявився занадто успішним. Значно успішнішим, ніж очікували багато чиновників у Києві. Спочатку мета операції точно була не визначена – тільки потенційно відволікти російські війська зі східної частини Донецької області. Але тепер Україна планує ще й отримати важелі впливу на майбутніх переговорах.

"Українські війська явно просунулися досить далеко вглиб Курської області, але скільки території вони контролюють або насправді мають намір контролювати, залишається невідомим", – прокоментував виданню ситуацію старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир Майкл Кофман.

Курська наступальна операція, зазначає видання, створила новий тиск на російського диктатора Володимира Путіна. Пересічні росіяни змушені були втікати з регіону, де вони зіткнулися з такими ж обстрілами, від яких два з половиною роки страждають цивільні українці.

Тим часом раніше "Телеграф" писав про те, що радник президента Володимира Зеленського на умовах анонімності сказав, що Україна тепер нібито контролює газовимірювальну станцію "Газпрому" приблизно 8 км від Росії.

Також "Телеграф" писав про те, що під час боїв у Курській області нібито були помічені німецькі танки. У Німеччині вже прокоментували інформацію.

Нагадаємо, у мережі з’явилися кадри взяття у полон великої кількості російських військових на КПП "Суджа" на території Курської області Росії. Близько 50 військовослужбовців РФ здалися в полон, піднявши білий прапор.