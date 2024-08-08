Захопили більше, ніж під час контрнаступу у 2023: ЗМІ озвучили успіхи ЗСУ у Курській області (мапа)

Західні аналітики назвали три завдання, які можуть переслідувати ЗСУ боями на території Росії

Сили оборони України з 6 по 8 серпня захопили у Курській області більше територій, ніж за час літнього контрнаступу у 2023 році. Це говорить про те, що влада Росії не винесла жодних уроків для себе після стрімкого захоплення Ростовської області ПВК "Вагнер" минулого року.

Про це пише The Telegraph. За ніч 8 серпня українським військовим удалося захопити нові населені пункти.

За даними видання, ЗСУ зайняли 350 квадратних кілометрів російської території, полонивши десятки російських солдатів. За ніч їм вдалося взяти під свій контроль місто Суджа, вийти на околиці населеного пункту Коренево та просунутися на північ до Малої Локні.

"Менш ніж за сорок вісім годин Україна захопила більше території, ніж за весь нещасний контрнаступ улітку 2023 року", — пише The Telegraph.

Наступ у Курській області, на думку видання, має три ключові цілі. Перша з них — відвернути частину російських сил від наступальних дій на Донеччині, де мають перевагу. Ворог може направити в цей район на підкріплення нових сил, і щоб цього не допустити, було ухвалено рішення відкрити новий фронт.

Друге завдання — посіяти розбрат усередині Росії, адже проукраїнські російські партизани регулярно вторгаються на російську територію. А наступ у Курській області продовжується з того місця, де зупинилися попередні невдалі рейди.

"Подібно до епізоду з кремлівськими БПЛА, ці рейди були спрямовані на те, щоб розбити все більш тендітне почуття безпеки Росії та показати російській громадськості, що війна може прийти й до них", — пише The Telegraph.

Третє можливе завдання — просувати угоду щодо обміну землями на майбутніх переговорах.

"Радник Зеленського Михайло Подоляк заявив, що Україна почала наступ на Курську, щоб зміцнити свою майбутню позицію на переговорах. Обговорюється обмін землями Харків-на-Курськ. Хоча неясно, чи зможе Україна утримати села в Курську, наступ показав, що прорив на російську територію простіше, ніж знищення укріплень Росії на сході України", — повідомляють західні аналітики.

При цьому вони не вірять, що наступ триватиме довго. Швидше за все, союзники змусять Україну змінити тактику. Але те, що відбувається зараз, показує, що Росія не вчиться на попередніх помилках.

"Наступ на Курській дузі показує, що Росія не зробила уроків з блискавичного захоплення Ростова групою Вагнера під час заколоту в червні 2023 року. Крім передбачуваних загроз знищити Україну і застосувати тактичну ядерну зброю, Росія не відреагувала осмислено на наступ на Курську. також прибули винищувачі F-16, у Путіна є безліч причин для занепокоєння", — резюмували аналітики.

Також "Телеграф" розповідав про те, що Володимир Путін доручив виплатити мешканцям Курської області, які залишили свої будинки, грошову компенсацію. Водночас росіяни скаржаться, що влада насправді не допомагає, а по телевізору брешуть.