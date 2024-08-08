Відомо, що в "Арбаті" багато колишніх "вагнерівців", які потрапили туди після розгрому бунту Євгена Пригожина

В Курській області, де активно наступають Збройні сили України, з'явилися перші "підкріплення" для російських війск. Серед них – так званий батальйон "Арбат", ще одна приватна військова компанія росіян, яка колись повинна була стати аналогом сумнозвісного "Вагнера".

Про появу "Арбату" повідомили російські пропагандисти. "Арбатівці" записали відео біля стели на в'їзді до Курська, де заявили, що вони прибули обороняти Курську область.

Відомо, що в "Арбаті" багато колишніх "вагнерівців", які потрапили туди після розгрому бунту Євгена Пригожина. Але кістяк незаконного збройного формування – це вихідці з тимчасово окупованої Горлівки у Донецькій області.

НЗФ "Арбат" організував на завдання російських окупантів відомий кримінальний авторитет Армен Саркісян, він же Армен Горлівський. Саркісян близький до сім’ї президента Віктора Януковича, а також до ще одного відомого авторитету Юрія Іванющенка (Юра Єнакіївський). У листопаді 2022 року стало відомо, що окупанти призначили його "смотрящім" за в'язницями в РФ та на тимчасово окупованих територіях.

Саме він запропонував створити нову "ПВК" з ув'язнених на протидію "Вагнеру". У липні 2023 року "Арбат" отримав "благословення" від попів РПЦ, фактично вперше "засвітившись", як сформований підрозділ. Спершу туди брали армян-горлівчан, потім – всіх, кого було можна.

Тим часом раніше "Телеграф" писав про те, що радник президента Володимира Зеленського на умовах анонімності сказав, що Україна тепер нібито контролює газовимірювальну станцію "Газпрому" приблизно 8 км від Росії.

Також "Телеграф" писав про те, що під час боїв у Курській області нібито були помічені німецькі танки. У Німеччині вже прокоментували інформацію.

Нагадаємо, у мережі з’явилися кадри взяття у полон великої кількості російських військових на КПП "Суджа" на території Курської області Росії. Близько 50 військовослужбовців РФ здалися в полон, піднявши білий прапор.