"Росія повинна відчувати війну": Зеленський подякував ЗСУ на тлі боїв у Курській області

В Україні, як і раніше, прямо не коментують події в Курській області

Головком ЗСУ Олександр Сирський та інші воєначальники доповіли президенту Володимиру Зеленському щодо ситуації на фронті, постачання зброї та інших питань. Глава держави зазначив, що ЗСУ має певні результати, але не уточнив, йдеться про Курську область чи ні.

Про це він повідомив у традиційному вечірньому відеозверненні. Зеленський нагадав, що цю війну розпочала не Україна.

"Сьогодні було вже три доповіді Головкома Сирського – доповіді результативні. Саме такі, які потрібні нашій державі зараз. Я вдячний кожному воїну, кожному солдату та командиру, які забезпечують захист наших, українських, позицій та виконання завдань нашої оборони. Українці вміють досягати своєї мети. І це не ми вибрали досягати цілей у війні. Росія принесла війну на нашу землю і має відчувати, що вона зробила. Ми ж прагнемо якнайшвидше досягти своїх цілей у мирний час – в умовах справедливого світу. Це буде", — наголосив президент України.

Також він заслухав доповідь міністра оборони Рустема Умерова щодо постачання озброєнь та техніки від союзників. Триває робота над тим, щоб не було перебоїв із постачаннями. А керівник СБУ Василь Малюк доповів главі держави про операції відомства. Також глава держави подякував усім, хто причетний до розробки цифрового сервісу "Армія+".

"Зараз важливо, щоб усі наші командири в Силах оборони почали його використовувати — отримали необхідні ID, дізналися всі технічні деталі. І "паперову армію" потрібно залишати в минулому. Ми будемо й надалі розвивати нашу "Дію" — додавати сервіси, і вже скоро запрацює наша "Мрія" — третій елемент державної цифрової інфраструктури — для дітей та батьків, для вчителів та шкіл. Реально для майбутнього України. Українці не повинні витрачати час на застарілу та нікому не потрібну бюрократію. Те, на що українці можуть витратити час із результатами для України, світ бачить. Ми тримаємо позиції та додаємо Україні нові можливості", — сказав Зеленський.

Президент також провів тривалу нараду з представниками МЗС, Міноборони, ГУР, Офісу президента та військовими, обговорили взаємодію з НАТО в цілому та з конкретними країнами зокрема.

"Очевидно, що разом ми здатні надати більшій безпеці та стабільності нашому регіону та всій Європі. І треба цю очевидність перевести в практичні кроки, у те, як ми у взаємодії зможемо надавати один одному реальної безпеки. Сьогодні обговорили наші спільні можливості захисту від ударів російських". ракет та дронів – ми працюємо над реалізацією. Я дякую всім, хто допомагає", — резюмував український президент.

Також "Телеграф" розповідав про те, що Володимир Зеленський зробив заяву, що інтригує, на тлі боїв у Курській області. Президент наголосив, що українська армія вміє дивувати.