Путіна навіть не попередили: ЗМІ пишуть, що в Росії знали про можливий наступ у Курській області

Російські посадовці могли проігнорувати повідомлення розвідки

Головнокомандувач російської армії Валерій Герасимов та інші російські високопосадовці, схоже, відкинули попередження розвідки про те, що українські військові збираються біля кордону з Курською областю. Інформація про накопичення сил з'явилася ще за два тижні до початку наступу ЗСУ.

Про це пише Bloomberg. За словами особи, близької до Кремля, ніхто не інформував російського диктатора Володимира Путіна про можливе вторгнення. Водночас видання зазначає, що речник Кремля Дмитро Пєсков не відповів на прохання про коментар що до цієї інформації.

Як повідомило джерело Bloomberg, попри критику, Герасимова навряд чи вдасться усунути найближчим часом, оскільки це питання делікатне. Водночас співрозмовник зазначив, що терпіння в Кремлі щодо ведення ним війни закінчується.

За даними видання, російські війська були застигнуті зненацька і не чинили початкового опору українському наступу. Своєю чергою декілька російських військових блогерів, які стежать за конфліктом, критикували російське військове командування за нездатність належним чином підготуватися до такої операції.

Нагадаємо, у мережі з’явилися кадри взяття у полон великої кількості російських військових на КПП "Суджа" на території Курської області Росії. Близько 50 військовослужбовців РФ здалися в полон, піднявши білий прапор.