"Россия должна чувствовать войну": Зеленский поблагодарил ВСУ на фоне боев в Курской области

В Украине по-прежнему прямо не комментируют события в Курской области

Главком ВСУ Александр Сырский и другие военачальники доложили президенту Владимиру Зеленскому о ситуации на фронте, поставках оружия и других вопросов. Глава государства отметил, что у ВСУ есть определенные результаты, но не уточнил, речь идет о Курской области или нет.

Об этом он сообщил в традиционном вечернем видеообращении. Зеленский напомнил, что эту войну начала не Украина.

"Сегодня было уже три доклада Главкома Сырского – доклады результативны. Именно такие, какие нужны нашему государству сейчас. Я благодарен каждому воину, каждому солдату и командиру, которые обеспечивают защиту наших, украинских, позиций и выполнение задач нашей обороны. Украинцы умеют добиваться своих целей. И это не мы выбрали достигать целей в войне. Россия принесла войну на нашу землю и должна чувствовать, что она сделала. Мы же стремимся как можно быстрее достичь своих целей в мирное время – в условиях справедливого мира. Это будет", — подчеркнул президент Украины.

Также он заслушал доклад министра обороны Рустема Умерова по поставкам вооружений и техники от союзников. Продолжается работа над тем, чтобы не было перебоев с поставками. А руководитель СБУ Василий Малюк доложил главе государства об операциях ведомства. Также глава государства поблагодарил всех, кто причастен к разработке цифрового сервиса "Армия+".

"Сейчас важно, чтобы все наши командиры в Силах обороны стали его использовать – получили необходимые ID, узнали все технические детали. И "бумажную армию" нужно оставлять в прошлом. Мы будем и дальше развивать нашу "Дію" – добавлять сервисы, и уже скоро заработает наша "Мрія" – третий элемент государственной цифровой инфраструктуры – для детей и родителей, для учителей и школ. Реально для будущего Украины. Украинцы не должны тратить время на устаревшую и никому не нужную бюрократию. То, на что украинцы могут потратить время с результатами для Украины, мир видит. Мы держим позиции и добавляем Украине новые возможности", — сказал Зеленский.

Президент также провел длительное совещание с представителями МИД, Минобороны, ГУР, Офиса президента и военными, обсудили взаимодействие с НАТО в целом, и с конкретными странами в частности.

"Очевидно, что вместе мы способны придать большей безопасности и стабильности нашему региону и всей Европе. И надо эту очевидность перевести в практические шаги, в то, как мы во взаимодействии сможем придавать друг другу реальную безопасность. Сегодня обсудили наши общие возможности защиты от ударов российских ракет и дронов – мы работаем над реализацией. Я благодарю всех, кто помогает", — резюмировал украинский президент.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что Владимир Зеленский сделал интригующее заявление на фоне боев в Курской области. Президент отметил, что украинская армия умеет удивлять.