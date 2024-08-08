Известно, что в "Арбате" много бывших "вагнеровцев", попавших туда после разгрома бунта Евгения Пригожина

В Курской области, где активно наступают Вооруженные силы Украины, появились первые "подкрепления" для российских войск. Среди них – так называемый батальон "Арбат", еще одна частная военная компания россиян, которая когда-то должна была стать аналогом печально известного "Вагнера".

О появлении "Арбата" сообщили российские пропагандисты. "Арбатовцы" записали видео у стелы на въезде в Курск, где заявили, что они прибыли оборонять Курскую область.

Известно, что в "Арбате" много бывших "вагнеровцев", попавших туда после разгрома бунта Евгения Пригожина. Но костяк незаконного вооруженного формирования – это выходцы из временно оккупированной Горловки в Донецкой области.

НВФ "Арбат" организовал по заданию российских оккупантов известный криминальный авторитет Армен Саркисян, он же Армен Горловский. Саркисян близок к семье президента Виктора Януковича, а также еще одному известному авторитету Юрию Иванющенко (Юра Енакиевский). В ноябре 2022 года стало известно, что оккупанты назначили его "смотрящим" за тюрьмами в РФ и на временно оккупированных территориях.

Именно он предложил создать новую "ЧВК" из заключенных в противодействие "Вагнеру". В июле 2023 года "Арбат" получил "благословение" от попов РПЦ, фактически впервые "засветившись" как сформированное подразделение. Сначала туда брали армян-горловчан, потом всех, кого было можно.

Между тем, ранее "Телеграф" писал о том, что советник президента Владимира Зеленского на условиях анонимности сказал, что Украина теперь якобы контролирует газоизмерительную станцию "Газпрома" примерно в 8 км от России.

Также "Телеграф" писал о том, что во время боев в Курской области якобы были замечены немецкие танки. В Германии уже прокомментировали информацию.

Напомним, в сети появились кадры взятия в плен большого количества российских военных на КПП "Суджа" на территории Курской области России. Около 50 военнослужащих РФ сдались в плен, подняв белый флаг.