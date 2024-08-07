Десятки россиян сдались в плен: в сети распространяются кадры из окруженной КПП в Курской области (фото, видео)

Ситуация в Курской области для россиян разворачивается не лучшим образом

В сети появилась информация о том, что якобы бойцы Сил обороны Украины взяли в плен огромное количество россиян на КПП "Суджа". Это произошло во время боевых действий на территории Курской области России.

Информацию об этом обнародовал telegrem-канал "Говорять снайпер", который ведет военнослужащий 24 ОШБр Станислав Бунятов ("Осман"). Он утверждает, что четыре украинских бойца смогли "затрофеить" целых 40 россиян.

"Ой-ой, мощно, очень мощно. Такого количества сложивших оружие за раз вы еще не видели", — написал он за двадцать минут до публикации снимка с дрона.

За пару часов до этого, Бунятов сообщал, что практически все войска россиян сфокусированы в Украине, а потому стоит ждать, что оккупанты начнут перебрасывать силы уже спустя несколько дней.

Снимок, который был обнародован военнослужащим, сделан из дрона и показывает группу предположительно россиян сидящих в один ряд на дороге. Из-за плохого качества сложно определить их количество.

Еще один снимок с той же локации обнародовал лейтенант ВСУ с позывным "Алекс", который ведет канал "Офицер +".

К тому же в канале активиста Сергея Стерненко появилось видео, предположительно, с той же локации.

Украинские официальные лица комментариев по этому поводу не давали и продолжают сохранять информационную тишину. Впрочем, эту информацию косвенно подтвердил нардеп Алексей Гончаренко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 6 августа в сети стали появляться сообщения, что якобы Вооруженные силы Украины проникли в Курскую область России и на границе в результате разворачиваются бои.

В российском Генштабе уже доложили диктатору Владимиру Путину, что традиционно "уже всех победили" и остановили продвижение ВСУ. При этом в сети после этого появились сообщения, что бои уже происходят в 25 километрах от границы.