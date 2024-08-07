Кто освобождает Курскую область и есть ли там РДК: спросили Илью Пономарева

Российский оппозиционер считает, что РФ должны освобождать россияне, а не украинцы

В боях в Курской области России, вероятно, не участвуют в качестве главной силы русские добровольцы. Однако они могут быть приобщены к этой операции как вспомогательная сила.

Об этом "Телеграфу" рассказал бывший депутат Госдумы РФ, оппозиционер и вдохновитель "Съезда народных депутатов России" Илья Пономарев. По его словам, достоверной информацией он не владеет, однако своим предположением он все же поделился с нашим изданием.

"Похоже, что нет (не участвуют). У меня нет информации об этом. Может быть приобщены как помощь, но не как главная сила", — сообщает Пономарев.

Добавим, что на своей странице в Facebook российский оппозиционер поблагодарил ВСУ за операцию в Курской области. Однако он подчеркнул, что военные зашли именно, откуда по нему самому прилетело четыре дрона.

"Новый подход, кстати, к тому, что можно и что нельзя — впереди основные подразделения украинской армии (22я мбр) вместо российских добровольческих батальонов, которые теперь могут исполнять лишь вспомогательную функцию", — считает Пономарев.

Также он пишет, что в чем-то переход этой красной линии сильно поможет на Донецком и Запорожском направлениях.

"Но вообще было бы правильно, чтобы не было ограничений на пути развития российских подразделений. Россию должны освобождать россияне, а не украинцы!", — резюмировал он.

Что происходит в Курской области

6 августа в сети начали появляться сообщения о том, что якобы украинские военные в составе около сотни человек совершили попытку прорыва на территорию РФ в Суджанском районе Курской области.

Вскоре паблик Mash написал, что в боях якобы принимают участие бойцы РДК, 22-аяОМБ ВСУ и бойцы теробороны. "Они разбились на малые группы и рассредоточился в посадках Шосткинского района Сумской области".

Позже стала появляться информация, что якобы бойцы ВСУ понесли потери в виде десятков человек.

К вечеру россияне бросили в бой под Суджей солдат срочной службы. Некоторые из них погибли, другие сдались в плен. В местных телеграм-каналах распространяют фото, на которых видно, что происходит в Судже.

Всю ночь в Курской области раздавались сигналы тревоги и последующие взрывы. В основном — из-за активности беспилотников и ракет в небе. В частности, неспокойно было в городе Курчатов, вблизи которого находится Курская АЭС.

Днем 7 августа российский диктатор Владимир Путин созвал экстренное заседание Совбеза, где пожаловался на "масштабную провокацию" Украины.

Важно отметить, что Украина официально не подтверждала причастность к этой операции.

Читайте в материале "Телеграфа" интервью с российским оппозиционером: "Партизанское движение в рф растет": Илья Пономарев — о рейде на Брянщину, шоке в россии и просчетах Путина". Вторая часть интервью: "Думаю, уже в этом году": Илья Пономарев о событии, которое запустит процесс смещения Путина".

Напомним, ранее военный эксперт Олег Стариков в комментарии "Телеграфу" высказал свое мнение о ситуации, которая происходит в Курской области. Он считает, что туда зашли прокси-войска.