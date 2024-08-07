Хто звільняє Курську область і чи є там РДК: запитали Іллю Пономарьова

Російський опозиціонер вважає, що РФ мають звільняти росіяни, а не українці

У боях у Курській області Росії, мабуть, не беруть участь як головна сила російські добровольці. Однак, вони можуть бути долучені до цієї операції як допоміжна сила.

Про це "Телеграфу" розповів колишній депутат Держдуми РФ, опозиціонер та натхненник "З’їзду народних депутатів Росії" Ілля Пономарьов. За його словами, достовірною інформацією він не володіє, проте своїм припущенням він все ж таки поділився з нашим виданням.

"Схоже, що ні (не беруть участь). У мене немає інформації про це. Можуть бути долучені як допомога, але не як головна сила", — повідомляє Пономарьов.

Додамо, що на своїй сторінці у Facebook російський опозиціонер подякував ЗСУ за операцію в Курській області. Однак він підкреслив, що військові зайшли саме, звідки по ньому самому прилетіло чотири дрони.

"Новий підхід, до речі, до того, що можна і що не можна — попереду основні підрозділи української армії (22 мбр) замість російських добровольчих батальйонів, які тепер можуть виконувати лише допоміжну функцію", — вважає Пономарьов.

Також він пише, що в чомусь перехід цієї червоної лінії дуже допоможе на Донецькому та Запорізькому напрямках.

"Але взагалі було б правильно, щоб не було обмежень на шляху розвитку російських підрозділів. Росію мають звільняти росіяни, а не українці!" — резюмував він.

Що відбувається у Курській області

6 серпня у мережі почали з’являтися повідомлення про те, що нібито українські військові у складі близько сотні людей здійснили спробу прориву на територію РФ у Суджанському районі Курської області.

Незабаром паблік Mash написав, що в боях нібито беруть участь бійці РДК, 22-а ОМБ ЗСУ та бійці тероборони. "Вони розбилися на малі групи та розосередилися у посадках Шосткинського району Сумської області".

Пізніше почала з’являтися інформація, що нібито бійці ЗСУ зазнали втрат у вигляді десятків людей.

Надвечір росіяни кинули в бій під Суджею солдатів термінової служби. Деякі з них загинули, інші здалися в полон. У місцевих телеграм-каналах розповсюджують фото, на яких видно, що відбувається у Суджі.

Усю ніч у Курській області лунали сигнали тривоги та наступні вибухи. Здебільшого через активність безпілотників та ракет у небі. Зокрема, неспокійно було у місті Курчатов, поблизу якого знаходиться Курська АЕС.

Вдень 7 серпня російський диктатор Володимир Путін скликав екстрене засідання Ради безпеки, де поскаржився на "масштабну провокацію" України.

Важливо, що Україна офіційно не підтверджувала причетність до цієї операції.

Читайте у матеріалі "Телеграфа" інтерв’ю з російським опозиціонером: "Партизанський рух в РФ зростає": Ілля Пономарьов — про рейд на Брянщину, шок в Росії та прорахунки Путіна". Друге інтерв'ю: "Думаю, вже цього року": Ілля Пономарьов про подію, яка запустить процес зміщення Путіна".

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Старіков у коментарі "Телеграфу" висловив свою думку про ситуацію, що відбувається у Курській області. Він вважає, що туди зайшли проксі-війська.