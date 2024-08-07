На території РФ була помічена колона української бронетехніки з новим тактичним знаком

Події в Курській області, куди у вівторок, 6 серпня, зайшли окремі підрозділи ЗСУ, розвиваються неабияк динамічно. Станом на середу, 7 серпня, відомо, що українські сили нібито контролюють понад десять населених пунктів Курської області РФ.

Такий висновок можна зробити з карти, яку розробили у "Телеграф" з огляду на інформацію з відкритих джерел. Ширина фронту нині вже складає понад 10 кілометрів.

Водночас, згідно з повідомленнями російських "воєнкорів", місцеве командування РФ нібито узгодило рішення здати місто Суджа Збройним силам України. Росіяни стверджують, що українські воїни вже контролюють одну з найбільших у РФ газовимірювальних станцій "Суджа", яка транспортує російський газ до Європи.

Від українського кордону до м. Суджа близько 11 км. Раніше на дорозі, ймовірно у напрямку до населеного пункту, була помічена колона української бронетехніки з новим тактичним знаком — білим трикутником.

Як пишуть росіяни, новий знак на техніці ЗСУ може свідчити про "можливе створення нового напрямку атаки з боку України, що підтверджується скупченням техніки у Сумській області".

На тлі поточних новин, доволі кумедно виглядають спроби губернатора Курської області заспокоїти місцеве населення. За словами Олексія Смірнова, ситуація повністю контрольована, а місцеві мешканці нібито евакуйовані.

"Регіональний оперативний штаб працює цілодобово. Обстановка у сфері контрольована. Організували вивіз жителів з територій прикордоння, що обстрілюються, підготували пункти тимчасового розміщення та забезпечили їх усім необхідним, працюють психологи. У регіон виїхали медики з Москви та Санкт-Петербурга, федеральний центр виділяє Курській області додаткові кошти та іншу допомогу", — заявив губернатор.

За його словами, він особисто прозвітував лідеру Росії Володимиру Путіну про ситуацію в Курській області. Крім того, пообіцяв губернатор мешканцям Курщини і підтримку у всіх напрямках, зокрема, компенсацію за втрачене чи пошкоджене житло, допомогу у лікуванні та загалом, золоті гори.

Все чудово

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Курській області ЗСУ діють на двох тактичних напрямках. Про це повідомив військовий оглядач, експерт з питань оборонного планування, застосування військ та розвитку ЗСУ Костянтин Машовець.