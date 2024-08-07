Будь-яка провокація Росії може обернутися другим Чорнобилем: чому з Курською АЕС жарти погані

Росіяни здатні на будь-що, це доводить окупація ЗАЕС

На Курській АЕС, яка знаходиться в десятках кілометрів від зони бойових дій у Курській області, стоять ті самі енергоблоки, що й на Чорнобильській. Будь-яка позаштатна ситуація може призвести до страшних наслідків.

Про це в коментарі виданню "Телеграф" розповів доктор фізико-математичних наук, колишній працівник Інституту ядерних досліджень НАНУ Людвиг Литвинський. За його словами, будь-яка провокація РФ на КАЕС може закінчитися трагедією.

"На Курській АЕС енергоблоки типу РВПК (РБМК). Такі реактори були у Чорнобилі. Принципово їхня захисна оболонка менш стійка до влучання ракет, ніж у ВВЕР (стоять на ЗАЕС). ВСУ напевне не ведуть бойових дій ні в межах проммайданчика, ані поблизу. Що втнуть росіяни — бозна… Оно, вони, навіть, в літаку гранатами перекидалися…", — мовив фахівець.

Зауважимо, що Курська АЕС стала другою станцією з реакторами типу РБМК-1000 після Ленінградської АЕС, запущеної в 1973 році, та має аналогічний план з Чорнобильською АЕС. Проте, нагадаємо, Чорнобильську АЕС ніхто не обстрілював.

Позаштатна ситуація, що призвела до страшної трагедії на ЧАЕС сталася через погано спланований експеримент та проєктні недосконалості станції. Щодо останнього, нагадаємо, такий самий проєкт має і Курська АЕС.

Очевидно, що Сили оборони України не завдаватимуть жодних ударів по КАЕС, проте росіяни здатні на будь-що. Так, російські терористи, які тимчасово окупували Запорізьку атомну електростанцію, періодично ведуть вогонь по українським позиціям та населеним пунктам з території ядерного об'єкта.

У квітні інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) заявили, що на території Запорізької атомної електростанції нібито впав безпілотник. Також було три влучання у захисну оболонку одного з реакторів, пошкоджено вантажівку з продуктами. Крім того, через російські обстріли ЗАЕС, час від часу, опиняється на межі блекауту, що загрожує роботі станції.

Будь-яка провокація росіян на Курській АЕС може призвести до серйозної техногенної аварії, наслідки якої відчують й українці, адже атомна станція знаходиться всього в 60 км від українського кордону.