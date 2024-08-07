Любая провокация России может обернуться вторым Чернобылем: почему с Курской АЭС шутки плохи

Россияне способны на что угодно, это доказывает оккупация ЗАЭС

На Курской АЭС, которая находится в десятках километров от зоны боевых действий в Курской области, стоят те же энергоблоки, что и на Чернобыльской. Любая нештатная ситуация может привести к страшным последствиям.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал доктор физико-математических наук, бывший работник Института ядерных исследований НАНУ Людвиг Литвинский. По его словам, любая провокация РФ на КАЭС может окончиться трагедией.

"На Курской АЭС энергоблоки типа РВПК (РБМК). Такие реакторы были в Чернобыле. Принципиально их защитная оболочка менее устойчива к попаданию ракет, чем в ВВЭР (стоят на ЗАЭС). ВСУ наверняка не ведут боевых действий ни в пределах промплощадки, ни вблизи." Что утонут россияне — бог знает… Вон, они даже в самолете гранатами кидались…», — сказал специалист.

Курская АЭС стала второй станцией с реакторами типа РБМК-1000 после Ленинградской АЭС, запущенной в 1973 году, и имеет аналогичный план с Чернобыльской АЭС. Однако, напомним, Чернобыльскую АЭС никто не обстреливал.

Внештатная ситуация, приведшая к страшной трагедии на ЧАЭС, произошла из-за плохо спланированного эксперимента и проектных несовершенств станции. Относительно последнего, напомним, такой же проект имеет и Курская АЭС.

Очевидно, что Силы обороны Украины не будут наносить никаких ударов по КАЭС, однако россияне способны на что угодно Так, российские террористы, временно оккупировавшие Запорожскую атомную электростанцию, периодически ведут огонь по украинским позициям и населенным пунктам с территории ядерного объекта.

В апреле инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что на территории Запорожской атомной электростанции якобы упал беспилотник. Также было три попадания в защитную оболочку одного из реакторов, поврежден грузовик с продуктами. Кроме того, из-за российских обстрелов ЗАЭС, время от времени, оказывается на грани блекаута, угрожающего работе станции.

Любая провокация россиян на Курской АЭС может привести к серьезной техногенной аварии, последствия которой испытают и украинцы, ведь атомная станция находится всего в 60 км от украинской границы.