Кадирівці втекли з Курської області: російський строковик зізнався і дуже швидко поплатився

Змусили просити вибачення та зняли на відео

У мережі з’явилося відео, на якому кадировці з підрозділу "Ахмат" змусили російського строковика перепросити за нібито недостовірну інформацію. Як зазначено на відео, російський солдат нібито записав звернення у якому звинуватив кадировців у прориві ЗСУ в Курську область, а також у тому, що TikTok воїни ховаються за спинами російських строковиків. До слова, днями ми писали про те, як кадировці пояснили прорив ЗСУ.

Відео з вибаченнями опублікували у чеченському пабліку "ЧП Грозний 95". Хлопець забрав свої слова та заявив, що його просто неправильно зрозуміли.

"Я прошу вибачення за недорозуміння. Я прошу вибачення, що одне одного не так зрозуміли. "Ахмат" єдиний, хто нині знаходиться зі строковиками. Контрактників не видно. Строковики зазнають втрат, "Ахмат" їм допомагає", — сказав російський солдатик.

Варто зауважити, що слова російського строковика сприймаються доволі неоднозначно. Незрозуміло, що саме робить "Ахмат", допомагає строковикам зазнавати втрат? Зі слів хлопця можна зробити і такий висновок.

В кінці строковик підводить очі на того, хто знімає відео, вочевидь чекаючи на схвалення. На цьому ролик завершується. У мережі відео, очікувано, висміяли.

Варто зазначати, що після скандалу зі строковиками канал "ЧП Грозний 95" зробили закритою спільнотою. Тепер участь у ньому має підтвердити адміністратор. Анонсували закриття примітним повідомленням: "Орки, цей канал не для вас".

Тобто, у підсумку маємо наступне: кадирівці змусили російського строковика перепросити за те, що він сказав, що кадировці ховаються за спинами російських солдатиків, а тоді назвали їх орками та закрили канал. Звучить сюрреалістично, проте це правда.

До слова, раніше "Телеграф" повідомляв про те, розповідав про те, чим озброєні частини, що захопили плацдарм у Курській області. Нагадаємо, наступ, що розпочався 6 серпня, вже призвів до втрати росіянами контролю над 450 кв.км регіону.