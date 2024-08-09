"Це логічна відповідь Росії": експерт розповів, навіщо Україні Курська область

Путін поставив окупантам завдання захопити всю Донецьку область до листопада 2024 року

У Курській області Росії продовжуються бої, ЗСУ впевнено просуваються вперед і закріплюються на позиціях. Однак задум українського Генштабу досі не зрозумілий.

Політтехнолог Олексій Голобуцький у розмові з "Телеграфом" спробував припустити, навіщо Україні Курська область. Детальніше про це читайте у матеріалі "Курський прорив: експерт назвав чотири тривожні дзвінки для Путіна".

Ані президент Володимир Зеленський, ані українські воєначальники прямо не коментували бої у Курській області. Союзники зі США та Європи публічно не відмовляли Україну від цієї операції, хоча в Росії все ще сподіваються, що Київ змусять відмовитися від своїх планів. Політтехнолог припустив, для чого ЗСУ могли зайти до Курської області та продовжують просуватися на території РФ.

"Якщо виходити з логічних міркувань, не маючи перед собою цілої картини (і тим більше планів Генштабу), логічно, що цей прорив — один із кроків до переговорів. Очевидно, так склалася ситуація, що план Путіна до листопада-2024 полягав у тому, щоб максимально взяти Донецьку область під контроль РФ. Для цього росіяни й провели свою операцію в травні в Харківській області. Щоб у нас було менше можливостей щодо Донбасу. Нині ж логічна українська відповідь Росії. Щоб зробити такий крок у відповідь, щоб вже у росіян виникли проблеми", — продовжив Олексій Голобуцький.

Нагадаємо, що ЗСУ прорвали російський кордон 6 серпня і з того часу впевнено рухаються у бік Курська та міста Курчатов, де знаходиться атомна електростанція. Президент Володимир Путін лише наступного дня скликав Радбез РФ, де не сказав нічого виразного щодо подій на кордоні, а лише назвав це "провокацією Києва". Також він доручив виплатити по 10 тисяч рублів сім’ям, які втекли із небезпечного регіону.

Іноземні ЗМІ стверджують, що розвідка знала про підготовку прориву за два тижні, але Путіну про це не доповідали. У Кремлі відмовилися від коментарів щодо цього.

Також "Телеграф" розповідав про те, що в мережу злили відео з пересуванням російської військової техніки у Курську. Пропагандисти в паніці, адже подібні відео ЗСУ можуть використовувати для ударів по ворожих колонах.