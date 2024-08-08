Не захоплення Курської АЕС? ЗМІ назвали реалістичну мету ЗСУ у Курській області

Перечислили несколько возможных вариантов

Сили оборони України вдало просуваються вглиб російської території в Курській області, проте захоплення Курської атомної електростанції — малоймовірно. Натомість більш реалістичною метою може бути створення "буферної зони" на російському кордоні, подібної до спроб Росії зробити це в Харківській області.

Про це пише видання The Economist. Посилаються на нібито слова свого джерела у Генштабі ЗСУ.

"Російські провоєнні соціальні медіа припускають, що українці прагнуть захопити Курську атомну станцію, що в 60 км від кордону, як "око за око" проти окупації Росією її Запорізької атомної станції. Джерело в українському Генштабі припускає, що це малоймовірно, оскільки для цього знадобився б 80-кілометровий марш від кордону та більші сили", — пише видання.

"Без належно організованих сил ви повторите помилки росіян на північ від Києва у 2022 році. Ми відрізали їхні лінії, і вони стали легкою здобиччю", — наводить слова свого співрозмовника видання.

Натомість більш реалістичною метою стало б створення так званої "буферної зони" на російському кордоні. У підсумку, це могло б стати торговою монетою на майбутніх переговорах. Ще одна ціль — відтягнути сили росіян з інших напрямків.

"Подальші кроки України визначатимуться відповіддю Росії. Чи перекине Росія резерви з сусіднього Харківського напрямку, де останніми днями спостерігається помітне нарощування? Чи зменшать тиск на Донбасі, де сили України намагаються утримати важливе місто Покровськ?" — пише видання.

"Або вони реагують і перекидають сюди більше сил (до Курської обл. — прим. ред.), або не реагують, і ми можемо рухатися далі", — наводить слова свого співрозмовника в Генштабі ЗСУ видання.

Водночас, як стверджує видання, джерело в українській розвідці каже, що Україна була втішена першими успіхами операції, яка, за його словами, паралізувала Росію.

"Україна просувається лише туди, де це має сенс. Росіяни роблять дуже дурні помилки, і це все зводиться до їхнього корумпованого керівництва зверху вниз, яке віддає перевагу хорошим новинам, а не правді", — мовило джерело в розвідці.

Росія намагалась зміцнити оборону цього регіону, але тепер опинилась у скрутному становищі, не маючи можливості захистити свою територію. Будь-яка нова лінія фронту, встановлена Україною на російській землі, буде складною для утримання. Проте це стало б потужним ударом по іміджу Путіна, що в умовах загальної потреби українців в позитивних новинах, матиме важливе значення, вважає видання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що ЗМІ озвучили успіхи ЗСУ у Курській області. Українці вже захопили більше, ніж під час контрнаступу у 2023.