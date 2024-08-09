З’явилося відео наслідків удару по російській колоні у Курській області: загинули десятки військових

Росіяни вимагають "розстрілів" командирів, які наказали рухатися великою групою

У Рильському районі Курської області в ніч на 9 серпня атаку зазнала велика колона російської техніки. Z-канали пишуть про удар HIMARS, після якого техніка почала горіти. У мережі з’явилося нове відео наслідків.

Кадри зняв місцевий житель уранці 9 серпня. На них — багато військової техніки росіян, що згоріла, уздовж дороги, якою вона рухалася. Видно також велику кількість загиблих російських військових, у мережі пишуть, що їх може бути до 100 осіб.

У коментарях росіяни обурюються, що в той час, як у Курській області точаться бої, хтось наказав військовим рухатися дорогою великою колоною. Вони закликають "розстріляти" чи "повісити" тих, хто несе за це відповідальність.

"Я теж подивився відео, хто віддав цей наказ, розстріляти, а краще повісити, публічно, щоб усі бачили і знали, що зі зрадниками буде", "Не змогла додивитися до кінця *ука, до стінки таких командирів, які віддали такий наказ, за ​​зраду Батьківщині", — пишуть росіяни в мережі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що зараз відбувається у Курській області. За даними російських "воєнкорів", там тривають бої, під повним чи частковим контролем ЗСУ перебуває 11 населених пунктів.