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Війна — день 898: РФ перекидує резерви у Курську область та просувається на Донеччині

Автор
Юлія Крутякова Юлія Крутякова
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Бої за Україну продовжуються
Бої за Україну продовжуються

Оперативно про головне за добу

Поки у Курській області активно точаться бої і ворог вимушений перекидати туди свої підрозділи з інших ділянок фронту, лінія зіткнення в Україні не стоїть на місці. Аж так з фронту приходять тривожні новини про ймовірність відступу ЗСУ поблизу Торецька через загрозу оточення. Не менш негативною є динаміка на Покровському напрямку, де, за оцінками аналітиків, російські військові за тиждень долають близько 5 км. До самого міста Покровськ та "дороги життя" залишається 15 км, за даними OSINT-аналітиків. Проте західні експерти вважають, що відкриття фронту у Курській області може зменшити можливість РФ вдовільняти свої апетити на фронті в Україні.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 9 серпня. Більш оперативну інформацію ви можете Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Над Україною спостерігається рух ворожих "шахедів". Вибухи пролунали у передмісті Харкова та у Запорізькій області. Рух ударних БпЛА спостерігається на межі Запорізької та Донецької областей у напрямку Дніпропетровської області.

Про новини та події 6 серпня ми розповідали тут: Війна — день 895: росіяни посилюють атаки на Часів Яр і обстрілюють Україну ракетами від Кім Чен Ина

Про те, що відбувалося 7 серпня, читайте у трансляції: Війна — день 896: у Курській області тривають бої, поки росіяни штурмують на Донбасі

Із ситуацією в Україні за 8 серпня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 897: у Курській області точаться бої, а в Криму чути вибухи