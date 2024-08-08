ЗСУ відступають? Аналітик повідомив про тривожні новини з однієї з ділянок фронту (карта)

Запеклі бої на Донеччині продовжуються

Українські війська ймовірно відступили під Торецьком на Донеччині, аби уникнути оточення. Виступи, які утворились від захоплення територій окупантами, загрожують Збройним Силам України (ЗСУ) ймовірним "котлом".

Про це повідомив аналітик BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке. Зазначається, що загарбникам не вдається прорвати оборону української армії на південний захід від Торецька.

Водночас армія РФ просунулась на півночі через Залізне та з півдня через селище Нью-Йорк, утворивши таким чином в позиціях ЗСУ виступи. Просування окупантів у цих напрямках загрожує ЗСУ утворенням котла під Торецьком, тому аби уникнути оточення, вони відступили звідти.

"Російські сили вторгнення обійшли утримуваний українцями центр Нью-Йорка і просунулися до його північно-західної околиці. На південний схід від міста українські війська відійшли зі своїх зміцнених позицій (з 2014 року), щоб уникнути оточення", — пише Рьопке.

Нагадаємо, нещодавно російські окупанти на Сході змогли захопити населений пункт Сергіївка у Донецькій області. Також загарбники мають просування в районі населених пунктів Переїзного, Водяного, Новоселівки Першої, Тимофіївки, Лисичного, Гродівки, Новожеланного, Желанного та Іванівки. Наразі вони концентрують свої зусилля на Покровському напрямку.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ЗСУ заперечують просування окупантів у Часовому Яру.