Сирський тримає руку на пульсі: Зеленський відзвітував про важливе рішення Ставки та ситуацію на фронті

Україна активно працює з партнерами над озброєнням ЗСУ

У вівторок, 6 серпня, президент України Володимир Зеленський провів Ставку, головною темою якої була важка ситуація на фронті, а також виробництво власних дронів та ракет.

Як зазначив голова держави, особливу увагу приділили найгарнішим напрямкам — Покровський, Торецький і Харківський.

Під час ставки Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповідав по відеозв’язку. Адже він наразі на фронті і "тримає ситуацію під особистим контролем".

Щодо прогнозів розвитку ситуації та найближчих цілей російських військ доповіли у Головному управлінні розвідки (ГУР) та Службі зовнішньої розвідки (СЗР).

"Питання номер два – власні дрони та ракети. Потреба Сил оборони до кінця року та динаміка виробництва. Доповіді міністра оборони Рустема Умєрова, віцепрем’єра з інновацій Михайла Федорова та міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна", — додав Зеленський.

Під час цієї Ставки було спрямовано додаткове фінансування на ракетну програму України, щоб боєприпасів власного виробництва було більше.

Президент виокремив доповідь міністра оборони Рустема Умєрова щодо насичення зброєю та технікою додаткових бригад. Наразі Україна активно працює з партнерами над цим питанням.

Нагадаємо, що Генштаб розповів про ситуації на Покровському напрямку. Вже відомо деталі атак та оборони ЗСУ.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ЗСУ заперечують просування окупантів у Часовому Яру.