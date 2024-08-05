Канал залишається перешкодою: ЗСУ заперечують просування окупантів у Часовому Яру

Це важлива ціль для кожної сторони

У Збройних силах України (ЗСУ) спростували повідомлення німецького військового аналітика Юліана Рьопке про те, що росіяни прорвались через канал Сіверський Донець – Донбас. Окупаційні війська продовжують штурмувати позиції Сил оборони у Часовому Яру.

Таку заяву зробив речник 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Андрій Полухін. Він розповів про це "Радіо Свободі".

У ЗСУ спростували прорив росіян через канал

"На цей час в районі відповідальності нашої бригади такого не відбулось. Вчорашня інформація була не зовсім достовірною", ― відповів Полухін на запитання, чи прорвались росіяни через канал.

Ця ціль для ворога є важливою. Якщо вони перетнуть канал, то наблизяться до окупації міста. Проте саме цей канал є серйозною перешкодою.

Речник також повідомив, що росіяни щодня штурмують позиції Сил оборони. Він розповів про їхню тактику.

"Щодня йдуть штурми… Росіяни штурмують малими групами. Вони під’їжджають на легкій техніці до укриття, накопичують кілька чоловіків, і потім такою невеликою групою починають штурмувати, намагаються непомітно проходити до позицій наших хлопців. Але на даний момент факту перетину каналу і закріплення на позиціях не було", ― сказав Полухін.

На карті видно, що росіяни штурмують канал

Нагадаємо, що раніше з’явилась інформація, нібито росіяни змогли перетнути канал Сіверський Донець – Донбас та закріпитись. Про це повідомив військовий аналітик Bild Юліан Рьопке. Днем раніше такі повідомлення просували російські пабліки. Військовий аналітик зробив свій висновок, переглядаючи поширені відео від 2 серпня 2024 року.

Як повідомляв "Телеграф", українські військові відійшли з мікрорайону Канал у Часовому Яру. Утримувати його було недоцільно.