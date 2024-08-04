"Ворог неначе зірвався з ланцюга": що відбувається на Покровському напрямку (карта)

Втрата одного населеного пункту навесні зіграла вирішальну роль

Найскладнішою ділянкою для Сил оборони залишається Покровський напрямок, про що нещодавно заявили у Генштабі ЗСУ. За даними DeepState, остання доба була вкрай важкою; ворог штурмує декілька важливих населених пунктів.

Росіяни мають перевагу у живій силі та штурмують позиції Сил оборони північніше Желанного, саме Желанне з заходу, Іванівку. Про це йдеться на сторінці DeepState у телеграмі.

Росіяни просуваються на Покровському напрямку

"Вкрай важка доба на Покровському відтинку. Ворог наче зірвався з ланцюга. Тривають штурмові дії північніше Желанного. Крім того, ворог має тактичний успіх східніше села і здійснює спробу обійти його", ― йдеться у повідомленні.

Аналітики вказують, що цей маневр окупаційних військ ставить під загрозу позиції ЗСУ на східному березі річки Вовча. До того ж росіяни продовжують штурмувати Желанне з заходу. За даними проєкту, ворог вже вийшов на околиці населеного пункту Сергіївка.

На карті бойових дій Deepstatemap також видно, що росіяни штурмують Іванівку. Окупаційні війська хочуть обійти Лисичине з півдня.

Ситуація на Покровському напрямку на 04.08.2024 (Deepstatemap)

За даними DeepState, Сили оборони підкріплюють цю ділянку, про це не є панацеєю. Російські штурми відбиваються, проте ворог швидко підтягує нові загони для штурмів. Зараз головним хабом росіян є Очеретине, яке було втрачено наприкінці весни.

У зведенні Генштабу на 16-ту годину 4 серпня йдеться про 16 штурмів. За добу було здійснено 10 авіаударів.

"Найгарячіше на Покровському напрямку. В районах Новоолександрівки, Веселого, Свиридонівки, Желанного, Новоселівки Першої та Карлівки точаться запеклі бої. Наразі ворог здійснив 16 спроб штурму українських позицій. По територіях неподалік Олександрополя, Воздвиженки, Новогродівки та Гродівки агресор бив НАРами і КАБами — загалом здійснив 10 авіаударів", ― йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що у Генштабі не згадали про Сергіївку. За даними DeepState, окупанти вийшли на околиці населеного пункту.

На Донеччині оголосили примусову евакуацію дітей

У неділю, 4 серпня, Донецька обласна військова адміністрація (ОВА) прийняла рішення примусово евакуювати дітей з чотирьох громад. Зокрема йдеться про Гродівську та Новогродівську громади Покровського району. Про це повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін.

"Всього з чотирьох громад маємо евакуювати до більш безпечних регіонів України 744 дитини з їх родинами", ― написав голова Донецької ОВА.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що проєкт DeepState започаткував нову ініціативу для військових. Йдеться про надання правової допомоги бійцям, які захищають Україну на передовій.

Також стало відомо, що росіяни просуваються у Часовому Яру. Це важливе для ЗСУ місто теж знаходиться у Донецькій області.