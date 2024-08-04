Росіяни просуваються у Часовому Яру? З міста приходять тривожні новини (карта)

З’явилася нова інформація щодо Часового Яру

Російські окупанти просунулися у Часовому Яру Бахмутського району Донецької області. Біля ще кількох населених пунктів точаться серйозні бої.

Про це повідомляє український OSINT-проект DeepState. Інформаційний ресурс також відновив інтерактивні карти.

"Ворог просунувся у Часовому Яру. Тривають бої біля Новоселівки Першої та в Залізному", - йдеться у повідомленні.

3 серпня аналітик німецької газети Bild Юліан Репке 3 серпня зробив тривожну заяву щодо Часового Яру та прориву оборони. Російські загарбники нібито прорвалися через канал у Часовому Яру, від якого Сили оборони були змушені відступити. За словами Репке, бої наразі тривають у західній частині міста. Моніторингові канали вже підтверджують цю інформацію.

При цьому офіційної інформації щодо цього немає.

Варто додати, що у вечірньому зведенні від 3 серпня в Генштабі ЗСУ йшлося про те, що противник здійснив вісім наступальних дій поблизу Васюківки, Часового Яру та Андріївки. Сили оборони відбили чотири атаки, ще чотири все ще тривали.

Важливо врахувати, що місто Часів Яр знаходиться на панівній висоті й прикриває Костянтинівку — важливий логістичний центр та напрямок на Краматорськ та Слов’янськ — останні великі міста Донецької області, які залишаються під контролем Києва. Бої за Часів Яр йдуть з весни 2024 року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на початку липня поточного року Сили оборони України відійшли з мікрорайону "Канал" у місті Часів Яр і зайняли вигідніші позиції.