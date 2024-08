Росіяни прорвали оборону у Часовому Яру? Німецький аналітик розповів тривожні новини (карта)

Військовий аналітик німецької газети Bild Юліан Рьопке у суботу, 3 серпня, повідомив про те, що російська армія нібито прорвалася через канал у Часовому Яру, від якого Сили оборони були змушені відступити. За його словами, нині бої тривають в західній частині міста.

Відповідний допис Рьопке зробив у своєму акаунті в мережі Х. До повідомлення додав мапу.

"Російські сили вторгнення форсували канал Часового Яру і зараз просуваються в перший західний квартал міста", — написав аналітик.

