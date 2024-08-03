Росіяни прорвали оборону у Часовому Яру? Німецький аналітик розповів тривожні новини (карта)

На мапі українських аналітиків з DeepState ситуація дещо інша

Військовий аналітик німецької газети Bild Юліан Рьопке у суботу, 3 серпня, повідомив про те, що російська армія нібито прорвалася через канал у Часовому Яру, від якого Сили оборони були змушені відступити. За його словами, нині бої тривають в західній частині міста.

Відповідний допис Рьопке зробив у своєму акаунті в мережі Х. До повідомлення додав мапу.

"Російські сили вторгнення форсували канал Часового Яру і зараз просуваються в перший західний квартал міста", — написав аналітик.

#NewsMap

Russian invasion forces crossed the Chasiv Yar channel and are now advancing into the first Western qarter of the town. pic.twitter.com/hFl4VeS61u — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) August 3, 2024

Висновок про прорив окупантів Рьопке зробив з відео, яке 2 серпня опублікував підрозділ безпілотників "Ясні очі" 23-й омбр ЗСУ. Раніше про прорив росіян на захід від каналу писали російські військові пабліки.

Водночас, на мапі українських аналітиків з DeepState просування росіян в районі каналу не зафіксовано.

Офіційної інформації від Генштабу ЗСУ про прорив росіян через каналі нині немає.

До слова, раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Генштабі спростували успіхи росіян у Вовчанську. Ситуація у місті не змінилась, а територія заводу і раніше перебувала під контролем російських окупантів.