Росіяни прорвали оборону у Часовому Яру? Німецький аналітик розповів тривожні новини (карта)
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На мапі українських аналітиків з DeepState ситуація дещо інша
Військовий аналітик німецької газети Bild Юліан Рьопке у суботу, 3 серпня, повідомив про те, що російська армія нібито прорвалася через канал у Часовому Яру, від якого Сили оборони були змушені відступити. За його словами, нині бої тривають в західній частині міста.
Відповідний допис Рьопке зробив у своєму акаунті в мережі Х. До повідомлення додав мапу.
"Російські сили вторгнення форсували канал Часового Яру і зараз просуваються в перший західний квартал міста", — написав аналітик.
#NewsMap— Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) August 3, 2024
Russian invasion forces crossed the Chasiv Yar channel and are now advancing into the first Western qarter of the town. pic.twitter.com/hFl4VeS61u
Висновок про прорив окупантів Рьопке зробив з відео, яке 2 серпня опублікував підрозділ безпілотників "Ясні очі" 23-й омбр ЗСУ. Раніше про прорив росіян на захід від каналу писали російські військові пабліки.
Водночас, на мапі українських аналітиків з DeepState просування росіян в районі каналу не зафіксовано.
Офіційної інформації від Генштабу ЗСУ про прорив росіян через каналі нині немає.
До слова, раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Генштабі спростували успіхи росіян у Вовчанську. Ситуація у місті не змінилась, а територія заводу і раніше перебувала під контролем російських окупантів.