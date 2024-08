Россияне прорвали оборону в Часовом Яру? Немецкий аналитик рассказал тревожные новости (карта)

Военный аналитик немецкой газеты Bild Юлиан Репке в субботу, 3 августа, сообщил о том, что российская армия якобы прорвалась через канал в Часовом Яру, от которого Силы обороны были вынуждены отступить. По его словам, сейчас бои продолжаются в западной части города.

Соответствующее сообщение Рёпке сделал в своем аккаунте в сети Х. К сообщению добавил карту.

"Российские силы вторжения форсировали канал Часового Яра и сейчас продвигаются в первый западный квартал города", — написал аналитик.

#NewsMap

Russian invasion forces crossed the Chasiv Yar channel and are now advancing into the first Western qarter of the town. pic.twitter.com/hFl4VeS61u