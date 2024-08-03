Укр

Россияне прорвали оборону в Часовом Яру? Немецкий аналитик рассказал тревожные новости (карта)

Автор
Ангелина Тараненко Ангелина Тараненко
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Россияне прорвали оборону в Часовом Яру? Немецкий аналитик рассказал тревожные новости (карта) Новость обновлена 03 августа 2024, 17:13

На карте украинских аналитиков из DeepState ситуация несколько иная

Военный аналитик немецкой газеты Bild Юлиан Репке в субботу, 3 августа, сообщил о том, что российская армия якобы прорвалась через канал в Часовом Яру, от которого Силы обороны были вынуждены отступить. По его словам, сейчас бои продолжаются в западной части города.

Соответствующее сообщение Рёпке сделал в своем аккаунте в сети Х. К сообщению добавил карту.

"Российские силы вторжения форсировали канал Часового Яра и сейчас продвигаются в первый западный квартал города", — написал аналитик.

Вывод о прорыве окупантов Рёпке сделал из видео, которое 2 августа опубликовало подразделение беспилотников "Ясні очі" 23-й омбр ВСУ. Ранее о прорыве россиян к западу от канала писали российские военные паблики.

В то же время, на карте украинских аналитиков из DeepState продвижение россиян в районе канала не зафиксировано.

Официальной информации от Генштаба ВСУ о прорыве россиян через канал сейчас нет.

К слову, ранее Телеграф рассказывал о том, что в Генштабе опровергли успехи россиян в Волчанске. Ситуация в городе не изменилась, а территория завода по-прежнему находилась под контролем российских оккупантов.

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#Донецкая область #Часов Яр