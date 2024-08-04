Россияне продвигаются в Часовом Яру? Из города приходят тревожные новости (карта)

Появилась новая информация, касающаяся Часового Яра

Российские оккупанты продвинулись в Часовом Яру Бахмутского района Донецкой области. Возле еще нескольких населенных пунктов продолжаются серьезные бои.

Об этом сообщает украинский OSINT-проект DeepState. Информационный ресурс также обновил интерактивные карты.

"Враг продвинулся в Часовом Яру. Продолжаются бои у Новоселовки Первой и в Железном", — говорится в сообщении.

3 августа аналитик немецкой газеты Bild Юлиан Репке 3 августа сделал тревожное заявление насчет Часового Яра и прорыва обороны. Российские захватчики якобы прорвалась через канал в Часовом Яру, от которого Силы обороны были вынуждены отступить. По словам Репке, бои в настоящее время продолжаются в западной части города. Мониторинговые каналы уже подтверждают эту информацию.

При этом официальной информации по этому поводу нет.

Стоит добавить, что в вечерней сводке от 3 августа в Генштабе ВСУ говорилось о том, что противник совершил восемь наступательных действий вблизи Васюковки, Часового Яра и Андреевки. Силы обороны отразили четыре атаки, еще четыре все еще продолжались.

Важно учесть, что город Часов Яр находится на господствующей высоте и прикрывает Константиновку — важный логистический центр и направление на Краматорск и Славянск — последние крупные города Донецкой области, остающиеся под контролем Киева. Бои за Часов Яр идут с весны 2024 года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в начале июля текущего года Силы обороны Украины отошли из микрорайона "Канал" в городе Часов Яр и заняли более выгодные позиции.