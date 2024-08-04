Потрібні юристи: DeepState створив нову ініціативу для допомоги військовим

Тепер оборонці зможуть отримати правову допомогу

Відомий український OSINT-проєкт DeepState, який повідомляє про зміни на фронті, створює ще одну важливу ініціативу для військових. Команда набирає юристів для надання юридичної допомоги бійцям з передової.

Про це йдеться на телеграм-сторінці проєкту. Причиною стала "певна тенденція звернення військових по допомогу".

Юридична допомога військовим: що відомо про нову ініціативу DeepState

"Друзі, створюємо ще одну ініціативу для наших військових, які захищають країну на передовій. У зв'язку з певною тенденцією звернення військових по допомогу, оголошуємо набір юристів, які будуть надавати первинну безоплатну правову допомогу", ― йдеться у повідомленні.

Юридична допомога наразі буде надаватись не всім військовим. Поки що ці послуги будуть доступними лише для військових, які захищають Україну на передовій.

Зараз триває набір юристів, які готові допомагати військовим на волонтерських засадах (тобто, безплатно). Бажаючі повинні заповнити анкету. Після опрацювання заявки з бажаючим зв’яжуться, щоб обговорити деталі.

Для довідки: DeepState ― OSINT-проєкт, який створив інтерактивну онлайн-мапу бойових дій в Україні (DeepStateMap.Live). Також є блог з аналітикою та онлайн-магазин мерчу. Команда не лише слідкує за змінами на фронті, а й допомагає військовим, регулярно оголошуючи збори на потрібне озброєння. Співзасновниками проєкту є Роман Погорілий та Руслан Микула.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що росіяни просунулись у Часовому Яру на Донеччині. Інформація з’явилась на мапі бойових дій DeepStateMap.