"Росія послідовно повторює злочини нацистів": Костін прокоментував вбивство українського полоненого росіянами

Правоохоронні органи перевіряють інформацію, викладену в соціальних мережах, де говориться про звіряче вбивство українського військовополоненого

Звіряче вбивство російськими терористами українського військовополоненого з подальшим розчленуванням тіла – це кричущий випадок та чергове нагадування, що в Росії встановлено людожерський терористичний режим, який є чистим злом. Росія послідовно повторює злочини своїх духовних наставників та попередників – німецьких нацистів.

Про це заявив генеральний прокурор України Андрій Костін. Він зазначив, що зараз Офіс генерального прокурора розпочав досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Правоохоронні органи перевіряють інформацію, викладену в соціальних мережах, де говориться про звіряче вбивство українського військовополоненого. Також перевіряється інформація про причетність до цього російських терористів та встановлення особистостей причетних.

"Росія послідовно повторює злочини нацистів, зухвало демонструючи повну зневагу до усіх норм цивілізованого світу. Цей кричущий випадок — чергове нагадування, що терористичний режим РФ — це зло. Зло має бути покаране", – резюмував генпрокурор.

Варто зазначити, що окупантам не звикати до вчинення воєнних злочинів. Ми писали, що росіяни опублікували відео розстрілу українських військовополонених у районі села Кринки на Херсонщині для створення видимості успіху на цьому напрямі фронту.

Україна також вже зверталась до ООН та Міжнародного Комітету Червоного Хреста через розстріл українських військових в Авдіївці. Організації просять зафіксувати черговий злочин та з’ясувати всі його обставини.

Окрім цього, "Телеграф" з’ясовував, з чим пов’язані показові страти наших військових, чи існують шанси на трибунал для їх виконавців і чому Україна не може нехтувати стандартами утримання полонених.