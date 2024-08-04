"Россия последовательно повторяет преступления нацистов": Костин прокомментировал убийство украинского пленного россиянами

Правоохранительные органы проверяют информацию, изложенную в социальных сетях, где говорится о зверском убийстве украинского военнопленного

Зверское убийство российскими террористами украинского военнопленного с последующим расчленением тела – это вопиющий случай и очередное напоминание, что в России установлен людоедский террористический режим, который является чистым злом. Россия последовательно повторяет преступления своих духовных наставников и предшественников – немецких нацистов.

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин. Он отметил, что сейчас Офис генерального прокурора начал досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Правоохранительные органы проверяют информацию, изложенную в социальных сетях, где говорится о зверском убийстве украинского военнопленного. Также проверяется информация о причастности к этому российских террористов и установлении личностей причастных.

"Россия последовательно повторяет преступления нацистов, вызывающе демонстрируя полное пренебрежение ко всем нормам цивилизованного мира. Этот вопиющий случай — очередное напоминание, что террористический режим РФ — это зло. Зло должно быть наказано", — резюмировал генпрокурор.

Следует отметить, что оккупантам не привыкать к совершению военных преступлений. Мы писали, что россияне опубликовали видео расстрела украинских военнопленных в районе села Крынки в Херсонской области для создания видимости успеха на этом направлении фронта.

Украина также уже обращалась к ООН и Международному Комитету Красного Креста из-за расстрела украинских военных в Авдеевке. Организации просят зафиксировать очередное преступление и выяснить все обстоятельства.

Кроме этого, "Телеграф" выяснял, с чем связаны показательные казни наших военных, существуют ли шансы на трибунал для их исполнителей и почему Украина не может пренебрегать стандартами содержания пленных.