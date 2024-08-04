Требуются юристы: DeepState создал новую инициативу для помощи военным

Теперь защитники смогут получить правовую помощь

Известный украинский OSINT-проект DeepState, который сообщает об изменениях на фронте, создает еще одну важную инициативу для военных. Команда набирает юристов для предоставления юридической помощи бойцам из передовой.

Об этом говорится на телеграм-странице проекта. Причиной стала "определенная тенденция обращения военных за помощью".

Юридическая помощь военным: что известно о новой инициативе DeepState

"Друзья, создаем еще одну инициативу для наших военных, защищающих страну на передовой. В связи с определенной тенденцией обращения военных за помощью, объявляем набор юристов, которые будут оказывать первичную безвозмездную правовую помощь", — говорится в сообщении.

Юридическая помощь пока будет предоставляться не всем военным. Эти услуги будут доступны только военным, которые защищают Украину на передовой.

Сейчас идет набор юристов, которые готовы помогать военным на волонтерских началах (т.е. бесплатно). Желающие должны заполнить анкету. После обработки заявки с желающим свяжутся для обсуждения деталей.

Для справки: DeepState — OSINT-проект, создавший интерактивную онлайн-карту боевых действий в Украине (DeepStateMap.Live). Также есть блог с аналитикой и онлайн-магазин мерча. Команда не только следит за переменами на фронте, но и помогает военным, регулярно объявляя сборы на нужное вооружение. Соучредителями проекта являются Роман Погорелый и Руслан Микула.

Ранее "Телеграф" сообщал, что россияне продвинулись в Часовом Яру Донецкой области. Информация появилась на карте боевых действий DeepStateMap.