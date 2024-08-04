"Враг как будто сорвался с цепи": что происходит на Покровском направлении (карта)

Утрата одного населенного пункта весной сыграла решающую роль

Самым сложным участком для Сил обороны остается Покровское направление, о чем недавно заявили в Генштабе ВСУ. По данным DeepState, последние сутки были крайне тяжелыми; враг штурмует сразу несколько важных населtнных пунктов.

Россияне имеют преимущество в живой силе и штурмуют позиции Сил обороны к северу от Желанного, само Желанное с запада, Ивановку. Об этом говорится на странице DeepState в Телеграме.

Россияне продвигаются на Покровском направлении

"Крайне тяжелые сутки на Покровском отрезке. Враг словно сорвался с цепи. Продолжаются штурмовые действия севернее Желанного. Кроме того, враг имеет тактический успех восточнее села и предпринимает попытку обойти его", ― говорится в сообщении.

Аналитики указывают, что этот маневр оккупационных войск ставит под угрозу позиции ВСУ на восточном берегу реки Волча. К тому же россияне продолжают штурмовать Желанное с запада. По данным проекта, враг уже вышел на окраину населенного пункта Сергеевка.

На карте боевых действий Deepstatemap также видно, что россияне штурмуют Ивановку. Оккупационные войска хотят обойти Лисичино с юга.

Ситуация на Покровском направлении на 04.08.2024 (Deepstatemap)

По данным DeepState, Силы обороны подкрепляют этот участок, но это не панацея. Российские штурмы отражаются, но враг быстро подтягивает новые отряды для штурмов. Сейчас главным хабом россиян является Очеретино, которое было потеряно в конце весны.

В сводке Генштаба на 16 часов 4 августа речь идет о 16 штурмах. За сутки также было совершено 10 авиаударов.

"Горячее всего на Покровском направлении. В районах Новоалександровки, Веселого, Свиридоновки, Желанного, Новоселовки Первой и Карловки идут ожесточенные бои. Сейчас враг совершил 16 попыток штурма украинских позиций. По территориям неподалеку от Александрополя, Воздвиженки, Новогредов и Новогродов. совершил 10 авиаударов", ― говорится в сообщении.

Отметим, что в Генштабе не упомянули Сергеевку. По данным DeepState, оккупанты вышли на окраины населенного пункта.

В Донецкой области объявили принудительную эвакуацию детей

В воскресенье, 4 августа, Донецкая областная военная администрация (ОВА) приняла решение принудительно эвакуировать детей из четырех общин. В частности, речь идет о Гродовской и Новогродовской общинах Покровского района. Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин.

"Всего из четырех общин должны эвакуировать в более безопасные регионы Украины 744 ребенка с их семьями", ― написал глава Донецкой ОВА.

Ранее "Телеграф" сообщал, что проект DeepState запустил новую инициативу для военных. Речь идет о предоставлении правовой помощи бойцам, защищающим Украину на передовой.

Также стало известно, что россияне продвигаются в Часовом Яру. Этот важный для ВСУ город тоже находится в Донецкой области.