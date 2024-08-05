Канал остается препятствием: ВСУ отрицают продвижение оккупантов в Часовом Яру

Это важная цель для каждой стороны

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) опровергли сообщения немецкого военного аналитика Юлиана Рёпке о том, что россияне прорвались через канал Северский Донец – Донбасс. Оккупационные войска продолжают штурмовать позиции Сил обороны в Часовом Яру.

Такое заявление сделал спикер 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Андрей Полухин. Он рассказал об этом "Радио Свободе".

В ВСУ опровергли прорыв россиян через канал

"В настоящее время в районе ответственности нашей бригады такого не произошло. Вчерашняя информация была не совсем достоверной", ― ответил Полухин на вопрос, прорвались ли россияне через канал.

Эта цель для врага важна. Если они пересекут канал, то приблизятся к оккупации города. Однако именно этот канал является серьезным препятствием.

Спикер также сообщил, что россияне ежедневно штурмуют позиции Сил обороны. Он рассказал об их тактике.

"Каждый день идут штурмы… Россияне штурмуют малыми группами. Они подъезжают на легкой технике к укрытию, накапливают несколько человек, и потом такой небольшой группой начинают штурмовать, пытаются незаметно проходить к позициям наших ребят. Но на данный момент факта пересечения канала и закрепления на позициях не было ", — сказал Полухин.

На карте видно, что россияне штурмуют канал

Напомним, что ранее появилась информация, будто россияне смогли пересечь канал Северский Донец – Донбасс и закрепиться. Об этом сообщил военный аналитик Bild Юлиан Рёпке. Днем ранее такие сообщения распространяли российские паблики. Военный аналитик сделал вывод, просматривая распространенные видео от 2 августа 2024 года.

Как сообщал "Телеграф", украинские военные отошли из микрорайона Канал в Часовом Яру. Удерживать его было нецелесообразно.